Confirmado: Cuenta DNI tiene hoy un descuento sin tope y alcanza a un rubro clave

Este jueves, Cuenta DNI mantiene activo un beneficio que puede ser especialmente útil para quienes necesitan comprar medicamentos, productos de perfumería o artículos de cuidado personal. La diferencia frente a otras promociones de la billetera es importante: no tiene tope de reintegro.

Eso significa que el ahorro crece junto con el monto de la compra, siempre que se pague en un comercio adherido y con una modalidad habilitada dentro de la app. Para una compra grande, la diferencia puede ser mucho mayor que en promociones que se cortan al llegar a un máximo semanal o mensual.

Ver también: Cuenta DNI septiembre 2026: Todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro.

Cuenta DNI tiene hoy 10% de ahorro sin tope

Banco Provincia mantiene durante septiembre un 10% de ahorro los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas. En este caso no existe un tope máximo de devolución.

La cuenta es directa: una compra de $30.000 deja un reintegro de $3.000; una de $80.000 devuelve $8.000; y una de $150.000 puede generar $15.000 de ahorro, siempre que la operación cumpla las condiciones.

Compra Reintegro $30.000 $3.000 $80.000 $8.000 $150.000 $15.000

El beneficio de farmacias y perfumerías no tiene tope de reintegro.

Qué forma de pago hay que usar

El beneficio funciona pagando desde Cuenta DNI con Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

No aplica si se escanea un QR de Mercado Pago u otra billetera digital. Tampoco corresponde para compras abonadas con tarjeta de crédito, débito o una transferencia común desde la aplicación.

Por qué conviene en compras grandes

En promociones con tope, el porcentaje deja de importar una vez alcanzado el máximo. Acá ocurre lo contrario: como no hay límite, el descuento sigue creciendo en proporción al monto pagado.

Eso puede ser relevante en medicamentos costosos, productos dermatológicos, perfumería o tratamientos que demandan un gasto alto. Antes de pagar, conviene confirmar que la farmacia o perfumería esté adherida.

Las condiciones vigentes fueron publicadas por Banco Provincia.

Hasta cuándo sigue vigente

La promoción está prevista todos los miércoles y jueves hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso permite planificar compras futuras si no existe urgencia.

Ver también: Cuenta DNI: El descuento que se puede sumar a otro beneficio y llevar el ahorro hasta 35%.

Qué revisar antes de pagar

Para no perder el reintegro, conviene comprobar que sea miércoles o jueves, que el comercio esté adherido y que el cobro se procese con una modalidad válida de Cuenta DNI. Si se cumplen esos requisitos, el 10% se aplica sin un techo máximo.