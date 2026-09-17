Confirmado: Cuenta DNI tiene hoy un descuento sin tope y alcanza a un rubro clave

Este jueves, Cuenta DNI mantiene activo un beneficio que puede ser especialmente útil para quienes necesitan comprar medicamentos, productos de perfumería o artículos de cuidado personal. La diferencia frente a otras promociones de la billetera es importante: no tiene tope de reintegro.
Eso significa que el ahorro crece junto con el monto de la compra, siempre que se pague en un comercio adherido y con una modalidad habilitada dentro de la app. Para una compra grande, la diferencia puede ser mucho mayor que en promociones que se cortan al llegar a un máximo semanal o mensual.
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Cuenta DNI tiene hoy 10% de ahorro sin tope
Banco Provincia mantiene durante septiembre un 10% de ahorro los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas. En este caso no existe un tope máximo de devolución.
La cuenta es directa: una compra de $30.000 deja un reintegro de $3.000; una de $80.000 devuelve $8.000; y una de $150.000 puede generar $15.000 de ahorro, siempre que la operación cumpla las condiciones.
|Compra
|Reintegro
|$30.000
|$3.000
|$80.000
|$8.000
|$150.000
|$15.000
Qué forma de pago hay que usar
El beneficio funciona pagando desde Cuenta DNI con Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.
No aplica si se escanea un QR de Mercado Pago u otra billetera digital. Tampoco corresponde para compras abonadas con tarjeta de crédito, débito o una transferencia común desde la aplicación.
Por qué conviene en compras grandes
En promociones con tope, el porcentaje deja de importar una vez alcanzado el máximo. Acá ocurre lo contrario: como no hay límite, el descuento sigue creciendo en proporción al monto pagado.
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Eso puede ser relevante en medicamentos costosos, productos dermatológicos, perfumería o tratamientos que demandan un gasto alto. Antes de pagar, conviene confirmar que la farmacia o perfumería esté adherida.
Las condiciones vigentes fueron publicadas por Banco Provincia.
Hasta cuándo sigue vigente
La promoción está prevista todos los miércoles y jueves hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso permite planificar compras futuras si no existe urgencia.
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Cuenta DNI: el descuento que se puede sumar a otro beneficio y llevar el ahorro hasta 35%
Qué revisar antes de pagar
Para no perder el reintegro, conviene comprobar que sea miércoles o jueves, que el comercio esté adherido y que el cobro se procese con una modalidad válida de Cuenta DNI. Si se cumplen esos requisitos, el 10% se aplica sin un techo máximo.