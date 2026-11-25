En la última semana de noviembre de 2026, Cuenta DNI mantiene activos descuentos de hasta el 40% y reintegros que alcanzan los $15.000 en marcas destacadas como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis y La Fonte D’Oro.

El esquema vigente de Banco Provincia —que alcanza a más de 10 millones de usuarios— permite combinar ahorros semanales y mensuales según el día de compra. A continuación, repasamos la guía completa de promociones vigentes hasta el cierre del mes, sus topes exactos y los montos de consumo necesarios.

Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes

Uno de los beneficios más buscados de esta recta final permite ahorrar en cafeterías, heladerías y casas de alfajores tradicionales antes de que cambie el calendario:

Porcentaje y tope: 30% de ahorro con un tope de reintegro de $15.000 por mes por persona (se alcanza con consumos acumulados de $50.000 ).

con un tope de reintegro de por persona (se alcanza con consumos acumulados de ). Comercios adheridos: Aplica en locales participantes de Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.

Gastronomía, YPF Full y Mostaza: reintegros para el último fin de semana

Quienes planeen salidas o paradas en tiendas de ruta durante esta última semana del mes disponen de descuentos diferenciados entre jueves y domingo:

Gastronomía y YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 en consumos).

en locales adheridos, con un tope de (se alcanza con en consumos). Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento abonando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC (tope de $15.000 semanales).

Comercios de cercanía, ferias y supermercados para el abastecimiento diario

Para las compras de alimentos y productos esenciales del hogar, la aplicación sostiene tres alternativas clave de lunes a domingo:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con consumos de $30.000 ).

, con un tope de (se alcanza con consumos de ). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días , con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000 ).

, con un tope de (se alcanza con un ticket de ). Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas.

Farmacias, librerías, universidades, mascotas y cuotas sin interés

Por último, quienes deban realizar gastos puntuales en salud, estudio o rubros no alimenticios cuentan con beneficios adicionales vigentes: