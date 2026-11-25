En la última semana de noviembre de 2026, Cuenta DNI mantiene activos descuentos de hasta el 40% y reintegros que alcanzan los $15.000 en marcas destacadas como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis y La Fonte D’Oro.
El esquema vigente de Banco Provincia —que alcanza a más de 10 millones de usuarios— permite combinar ahorros semanales y mensuales según el día de compra. A continuación, repasamos la guía completa de promociones vigentes hasta el cierre del mes, sus topes exactos y los montos de consumo necesarios.
Cuenta DNI en noviembre: cuáles son los días con reintegros de hasta $15.000 y qué compras no tienen tope de devolución
Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes
Uno de los beneficios más buscados de esta recta final permite ahorrar en cafeterías, heladerías y casas de alfajores tradicionales antes de que cambie el calendario:
- Porcentaje y tope: 30% de ahorro con un tope de reintegro de $15.000 por mes por persona (se alcanza con consumos acumulados de $50.000).
- Comercios adheridos: Aplica en locales participantes de Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.
Gastronomía, YPF Full y Mostaza: reintegros para el último fin de semana
Quienes planeen salidas o paradas en tiendas de ruta durante esta última semana del mes disponen de descuentos diferenciados entre jueves y domingo:
- Gastronomía y YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 en consumos).
- Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento abonando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC (tope de $15.000 semanales).
Comercios de cercanía, ferias y supermercados para el abastecimiento diario
Para las compras de alimentos y productos esenciales del hogar, la aplicación sostiene tres alternativas clave de lunes a domingo:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con consumos de $30.000).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000).
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas.
Farmacias, librerías, universidades, mascotas y cuotas sin interés
Por último, quienes deban realizar gastos puntuales en salud, estudio o rubros no alimenticios cuentan con beneficios adicionales vigentes:
Reintegro en garrafas: suman Mercado Pago, Naranja X y AppYPF para cobrar el subsidio
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Universidades y mascotas: 40% de ahorro todos los días en universidades (tope de $6.000 semanales, con consumos de $15.000) y 30% los sábados en pet shops y veterinarias (tope semanal de $8.000, con consumos de $26.600).
- Cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos, pagando mediante QR desde Cuenta DNI con tarjetas de crédito vinculadas o con plásticos físicos emitidos por la entidad.