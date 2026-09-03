Cuenta DNI prepara un reintegro especial por el Día del Maestro: cuánto hay que gastar para aprovecharlo

Septiembre tiene una promoción de Cuenta DNI que no se repetirá durante todos los fines de semana ni funcionará durante el mes completo. Banco Provincia preparó un beneficio específico asociado con una fecha del calendario escolar bonaerense y la oportunidad estará concentrada en una sola jornada.

La propuesta apunta especialmente a quienes quieran salir a comer, merendar o reunirse ese día, aunque será necesario verificar previamente que el comercio participe.

Antes de pagar conviene recordar que no cualquier QR activa los reintegros. INFOZONA explicó en esta guía los errores que pueden hacerte perder una promoción de Cuenta DNI.

El 11 de septiembre habrá 30% de ahorro en gastronomía

Banco Provincia confirmó una promoción especial para el viernes 11 de septiembre de 2026, Día del Maestro.

Durante esa jornada habrá:

30% de bonificación.

Hasta $15.000 de reintegro por persona.

Aplicación en comercios gastronómicos adheridos.

El beneficio es diferente de la promoción gastronómica habitual de los fines de semana.

Cuánto hay que gastar para recuperar los $15.000

Con un descuento del 30%, el tope máximo se alcanza con una compra de $50.000.

Gasto Reintegro $10.000 $3.000 $25.000 $7.500 $40.000 $12.000 $50.000 $15.000 $70.000 $15.000

Una vez alcanzados los $15.000, gastar más no aumenta la devolución dentro de esta promoción.

Cómo hay que pagar

Las condiciones oficiales habilitan operaciones realizadas mediante Cuenta DNI con:

Pagar QR con débito en cuenta.

Link de Pago.

Clave DNI en terminales habilitadas.

Cuenta DNI Comercios.

No aplica a pagos efectuados leyendo códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Tampoco participan las operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni transferencias desde la aplicación para este beneficio específico.

Qué comercios participan

La promoción se limita a establecimientos gastronómicos adheridos.

Banco Provincia dispone de un buscador especial para verificar los comercios antes de realizar la compra.

La información oficial puede consultarse en la promoción del Día del Maestro de Cuenta DNI.

El viernes 11 tampoco habrá clases en Provincia

La fecha tiene otra particularidad.

El calendario escolar bonaerense establece el Día del Maestro como asueto para los niveles educativos alcanzados, por lo que ese viernes no habrá clases en las escuelas correspondientes.

INFOZONA ya publicó una guía sobre qué pasa con las clases el 11 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

Cómo se diferencia del descuento gastronómico habitual

Durante los fines de semana de septiembre, Cuenta DNI mantiene otra promoción gastronómica con un porcentaje y un tope diferentes.

Por eso el beneficio del Día del Maestro debe considerarse como una campaña especial y no como una extensión automática de la promoción semanal.

Para comparar todos los rubros y elegir qué día conviene comprar, está disponible el calendario con todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre.

La estrategia para aprovechar el máximo

Si una persona piensa realizar un consumo gastronómico importante durante esa fecha, la cuenta es simple: el punto óptimo para aprovechar completamente el reintegro es $50.000 por persona.

Por encima de ese importe, el descuento efectivo comienza a reducirse porque el tope permanece congelado en $15.000.

La promoción funcionará únicamente el viernes 11, por lo que revisar previamente el comercio y la modalidad de pago será clave para no perder el beneficio.