Cuenta dni en septiembre 2026: lanzan descuento especial en pet shops y mantienen los reintegros de fin de semana

Si usás la billetera digital para tus compras diarias, la espera terminó: se renovaron todos los beneficios para septiembre de 2026.

La plataforma sumó una nueva promoción fija para el cuidado de mascotas y mantiene los reintegros semanales de hasta $8.000 en locales gastronómicos, ferias y comercios del barrio.

Veterinarias y Pet Shops: el nuevo beneficio de los sábados

La gran novedad del mes es la incorporación de un 30% de descuento en veterinarias y pet shops disponible todos los sábados.

Esta promoción fija un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, al cual se accede realizando consumos por un total de $26.650.

Promoción especial por el Día del Maestro y gastronomía

Para festejar el Día del Maestro el 11 de septiembre de 2026, se activará un beneficio exclusivo del 30% de descuento en gastronomía.

Esta fecha especial tendrá un tope de reintegro de $15.000 por día y persona, alcanzable con un gasto de $50.000.

Para el resto del mes, el rubro gastronómico (incluidos los locales YPF Full, sin aplicar a combustibles) mantendrá un 25% de ahorro los sábados y domingos, con un límite de devolución de $8.000 por semana (compras de $32.000).

Comercios de cercanía, ferias y marcas destacadas

Las compras cotidianas continuarán con importantes porcentajes de devolución distribuidos durante toda la semana:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con tope semanal de $6.000 (consumo de $30.000).

, con tope semanal de (consumo de $30.000). Ferias y mercados: 40% de ahorro todos los días , con tope de $6.000 por semana (compras de $15.000).

, con tope de (compras de $15.000). Marcas destacadas: 30% de descuento diario , con un límite mensual de $15.000 (consumo de $50.000).

, con un límite mensual de (consumo de $50.000). Universidades, eventos y clubes:40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.

Garrafas, rubros diarios y financiación en cuotas

Para la compra de garrafas, se aplicará un 40% de descuento diario con un tope unificado de $18.000 por mes (alcanzable con $45.000 de consumo).

En librerías de texto, habrá un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que en farmacias y perfumerías se aplicará un 10% los miércoles y jueves, también sin límite.

Además, quienes paguen escaneando QR desde la app con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimenticio.