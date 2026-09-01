¿querés construir, ampliar o comprar tu casa? La nueva línea de créditos confirmada que financia hasta 500 millones

Si estás buscando comprar, construir o refaccionar tu vivienda, la espera terminó: el Banco Provincia lanzó un ambicioso paquete de financiamiento que cubre desde créditos hipotecarios de gran porte hasta préstamos personales para materiales e insumos.

Lo más destacado de esta propuesta es un tope de protección inédito diseñado para cuidar el bolsillo de los trabajadores frente al avance del sistema UVA.

Línea UVA Casa Propia: hasta 524 millones de pesos a 20 años

La propuesta estrella de la entidad permite solicitar hasta 250.000 UVA (equivalentes a unos $524 millones de pesos según la cotización oficial) a devolver en 240 meses (20 años). Para obras en construcción, se ofrece la posibilidad de extender un año adicional.

Tasa: fija un 9% nominal anual sobre la actualización de la unidad UVA.

fija un sobre la actualización de la unidad UVA. Sistemas permitidos: cubre obras tradicionales y sistemas de construcción industrializada como steel frame y balloon frame .

cubre obras tradicionales y sistemas de construcción industrializada como y . Cobertura: clientes con cuenta sueldo financian el 80% de la propiedad con una afectación de ingresos de hasta el 25%. Para el público general, el financiamiento llega al 70% y la cuota tope al 20% del salario. Se admite sumar hasta tres titulares.

Cláusula de resguardo: bonificación automática por inflación salarial

Para evitar desfasajes en la economía familiar, la entidad incorporó un seguro atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Cada mes, el sistema contrasta el valor de la cuota UVA contra el índice CVS más dos puntos porcentuales. Si la cuota UVA supera ese cálculo salarial, el banco absorbe y bonifica la diferencia de forma automática para que la cuota no tape los ingresos.

Financiamiento de $100 millones para viviendas modulares

Existe una opción exclusiva pensada para la compra de casas prefabricadas o modulares, tramitada de manera 100% digital directo en la empresa proveedora, sin gastos de escribanía ni hipoteca.

Monto máximo: hasta $100 millones de pesos (financia el 100% del valor total con IVA incluido).

hasta (financia el 100% del valor total con IVA incluido). Plazo de pago: hasta 96 meses (8 años).

hasta (8 años). Tasa de interés: UVA + 9% anual para clientes con sueldo en la entidad y UVA + 15% para el público general.

Tasa fija del 24% y créditos de $50 millones para materiales

Para quienes prefieren esquemas tradicionales en pesos, la entidad mantiene su línea en tasa fija a partir del 24% anual, permitiendo pedir hasta 250.000 dólares (alrededor de $377,5 millones) con plazos de hasta 240 meses y una afectación salarial que alcanza el 40%.

Asimismo, para refacciones menores o compra de insumos en comercios del rubro, se habilitó un préstamo personal para materiales de hasta $50 millones de pesos. Esta opción se gestiona mediante Cuenta DNI o Home Banking BIP, con tasas desde el 55% anual y plazos de 12 a 72 meses.