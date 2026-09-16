Cuenta dni: este fin de semana hay 25% en dos rubros y cada beneficio devuelve hasta $8. 000

El próximo fin de semana vuelve a concentrar dos beneficios que pueden ser útiles para quienes salen a comer, hacen una parada durante un viaje o simplemente quieren darse un gusto sin pagar el precio completo. Ambos funcionan con la misma billetera, ofrecen el mismo porcentaje y tienen un tope semanal importante.

La diferencia está en el lugar donde se utiliza cada uno. Uno alcanza a restaurantes y locales gastronómicos adheridos; el otro se activa dentro de determinadas tiendas ubicadas en estaciones de servicio. Antes de pagar, conviene distinguirlos porque cada promoción tiene su propio listado de comercios.

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Cuenta DNI devuelve 25% en gastronomía sábado y domingo

Banco Provincia mantiene durante septiembre un 25% de ahorro en gastronomía todos los sábados y domingos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el máximo semanal hay que acumular aproximadamente $32.000 en consumos elegibles. Si la compra es de $20.000, por ejemplo, la devolución será de $5.000.

El beneficio funciona en comercios gastronómicos adheridos pagando con las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI. Banco Provincia publica el buscador actualizado en su sitio oficial.

El beneficio de Full YPF se aplica sobre consumos en los locales adheridos, no sobre la carga de combustible.

YPF Full tiene otro 25% con el mismo tope

Durante los sábados y domingos de septiembre también está vigente una promoción específica en locales Full YPF adheridos. Cuenta DNI devuelve el 25% y fija un tope semanal de $8.000 por persona.

La promoción se aplica sobre consumos realizados dentro de los locales gastronómicos Full participantes; no es un descuento sobre el combustible. Esto resulta especialmente útil para quienes hacen una parada en ruta o compran café, comida o productos dentro de la tienda.

Beneficio Días Ahorro Tope semanal Gastronomía adherida Sábado y domingo 25% $8.000 Full YPF adheridos Sábado y domingo 25% $8.000

Cuánto hay que gastar para llegar al tope

En ambos casos la cuenta es la misma: con un 25% de reintegro, se necesitan $32.000 en consumos para recibir los $8.000 completos.

Una compra de $10.000 genera $2.500 de devolución; una de $20.000, $5.000; y una de $32.000 alcanza el máximo semanal.

No cualquier QR activa el descuento

Este punto es especialmente importante. Banco Provincia aclara que el beneficio no se aplica si se paga leyendo un QR de Mercado Pago u otra billetera digital. Tampoco corresponde a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito desde la aplicación cuando la promoción exige débito en cuenta.

Antes de confirmar la operación conviene preguntar si el comercio está adherido y verificar que el medio de cobro sea compatible con Cuenta DNI.

Ver también: Cuenta DNI en septiembre: 6 errores que pueden hacerte perder los descuentos.

Dos beneficios para organizar la salida del fin de semana

La ventaja es que no hace falta concentrar todo el consumo en un solo lugar. Quien tenga una salida gastronómica y, además, pase por un Full YPF adherido puede revisar ambas promociones por separado y utilizar cada una dentro de sus condiciones.

El dato a recordar es sencillo: sábado y domingo, 25% de ahorro y hasta $8.000 por semana en cada beneficio. Antes de salir, revisar el comercio adherido puede evitar pagar de más.