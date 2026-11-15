Cuánto cuesta alquilar una combi con chofer en Argentina: precios 2026

Para llevar a un grupo al aeropuerto, organizar una excursión, trasladar invitados a una fiesta o viajar con amigos, alquilar una combi con chofer puede evitar la necesidad de usar varios autos. Pero los precios no se calculan de una única manera: algunas empresas cobran por hora, otras fijan el valor por recorrido y las unidades grandes suelen requerir una cotización personalizada.

La cantidad de pasajeros tampoco alcanza para comparar dos presupuestos. Una van ejecutiva para ocho personas tiene una tarifa y un espacio para equipaje diferentes de una Sprinter de 15 o 19 asientos. INFOZONA relevó precios publicados por operadores de transporte privado en Argentina durante 2026, junto con condiciones que conviene revisar antes de pagar una seña.

Cuánto cuesta alquilar una combi con chofer en Argentina en 2026

Entre las tarifas difundidas por empresas de Buenos Aires, se encuentran minivanes desde $60.000 por hora para seis pasajeros, combis para 15 pasajeros desde $68.000 por hora en un prestador con contratación mínima, y servicios ejecutivos de hasta nueve pasajeros que van de $70.000 a $126.000 por hora según vehículo y compañía. Hay también minibuses de 19 pasajeros con tarifas publicadas bastante superiores.

Estos importes son referencias comerciales consultadas el 14 de noviembre de 2026, no un precio nacional regulado. El presupuesto final depende del origen y destino, tiempo de espera, kilómetros, equipaje, categoría de vehículo y fecha de contratación.

Empresa y vehículo Plazas publicadas Tarifa publicada Condición relevante Roller Bus, Mercedes Vito Hasta 6 pasajeros $60.000/hora Mínimo 3 horas; 10 km incluidos por hora Roller Bus, Toyota Hiace Hasta 10 pasajeros $65.000/hora Mínimo 3 horas; 10 km por hora Roller Bus, Sprinter Hasta 15 pasajeros $68.000/hora Mínimo 3 horas; kilometraje excedente aparte Taxifly, Hyundai H1 Confortfly Hasta 7 pasajeros $70.000/hora Tarifa de vehículo con chofer; octubre de 2026 Taxifly, Toyota Hiace Commuter Hasta 9 pasajeros $90.000/hora Peajes e impuestos incluidos según empresa Taxifly, Toyota Hiace Executive Hasta 8 pasajeros $120.000/hora Servicio ejecutivo Buenos Aires Bus, Sprinter 515 Hasta 15 pasajeros Desde $85.000/hora Confirmar disponibilidad y condiciones Buenos Aires Bus, Sprinter 906 Hasta 19 pasajeros Desde $172.500/hora Confirmar kilómetros y mínimo de contratación

Los importes se tomaron de las listas del prestador Roller Bus, de Taxifly —actualizada en octubre de 2026— y del catálogo de Buenos Aires Bus. Son **precios de distintas empresas y servicios**, no equivalencias garantizadas de calidad, recorridos ni equipamiento.

Cuánto sale alquilar una combi por tres horas o por un día

Antes de multiplicar una tarifa por la duración del evento, es necesario revisar el mínimo facturable y el kilometraje incluido. Roller Bus, por ejemplo, especifica un mínimo de tres horas y diez kilómetros por cada hora contratada en su servicio de chofer a disposición.

Con esos valores comerciales, una Sprinter publicada a $68.000 por hora tendría un costo base de $204.000 por tres horas, con hasta 30 kilómetros incluidos en ese esquema. Si fueran 15 pasajeros efectivos, eso equivaldría a $13.600 por persona solamente como división matemática del servicio básico. No es una cotización para cualquier recorrido: el precio puede cambiar si hay kilometraje extra, esperas, peajes u otras condiciones.

Para un día completo de excursión no conviene asumir que ocho horas siempre equivalen a ocho veces la tarifa de un servicio corto. Algunas empresas trabajan con tarifa por jornada, límite de kilómetros, espera del chofer y adicionales por noche o por viajar a otra provincia. Pedí un monto total cerrado por itinerario, incluidos los horarios de salida y regreso.

Cuánto cuesta una combi para ir a Ezeiza o Aeroparque

Los traslados al aeropuerto suelen tener un precio predeterminado según la zona de partida y el tipo de unidad. En sus tarifas publicadas en octubre de 2026, Taxifly informó para un trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires a Ezeiza:

Hyundai H1, hasta siete personas: $169.500.

$169.500. Toyota Hiace Commuter, hasta nueve: $200.000.

$200.000. Toyota Hiace Executive, hasta ocho: $285.000.

$285.000. Mercedes-Benz Vito Tourer, hasta siete: $299.500.

La empresa indica que esas tarifas incluyen peajes e impuestos. Como ejemplo, si nueve pasajeros con equipaje compatible compartieran una Hiace Commuter de $200.000, el costo sería de unos $22.222 por persona. No significa que ese sea el precio actual de cualquier traslado ni que entren nueve valijas grandes: hay que confirmar punto de retiro, fecha, equipaje y disponibilidad.

Para Aeroparque, el operador también publica tarifas de viaje fijo, pero el valor depende de la categoría y del trayecto concreto. Evitá comparar una tarifa por hora con un viaje cerrado sin verificar si la primera incluye los peajes, la espera por demora del vuelo y el estacionamiento.

Qué combi elegir según la cantidad de pasajeros

Las categorías comerciales no son uniformes. La palabra “combi” puede referirse a una van de seis a nueve plazas, un minibús de 15 o una Sprinter con 19 asientos. La diferencia es fundamental cuando se viaja con valijas, bolsos deportivos, instrumentos o equipaje voluminoso.

Grupo Tipo de vehículo orientativo Qué conviene preguntar 4 a 6 personas Minivan o van pequeña Baúl y lugar para valijas 7 a 9 personas Hiace, H1 o similar Capacidad útil con equipaje 10 a 15 personas Sprinter o minibús Butacas habilitadas y baulera 16 a 19 personas Sprinter grande o minibús Configuración de asientos y carga 20 o más Minibús mayor, micro o varias unidades Costo de una unidad grande frente a varias combis

La empresa EasyBus, que anuncia vehículos de hasta 19 pasajeros, aclara que cuando el grupo viaja con muchas valijas la capacidad útil de su unidad puede reducirse a 15 personas, porque necesita rebatir una fila de asientos para disponer de una baulera mayor. Es una advertencia práctica que conviene tener presente antes de reservar por el máximo de plazas anunciado.

Para grupos numerosos también existen operadores como Traslada, que publican servicios con unidades de 15 a 24 pasajeros y trabajan mediante cotización. En estos casos no hay que atribuirles un precio por hora si la empresa no lo difunde.

Qué incluye normalmente el alquiler de una combi con chofer

En una contratación de transporte privado, el presupuesto suele abarcar vehículo y conductor, pero los demás conceptos dependen del prestador. Algunos ofrecen precio fijo con peajes incluidos; otros permiten un máximo de kilómetros y suman los excedentes. Para evitar discusiones, el documento de reserva debería indicar:

Origen, destino y paradas: direcciones exactas y recorrido estimado.

direcciones exactas y recorrido estimado. Fecha y horario: salida, regreso, tiempo de espera y política ante demoras.

salida, regreso, tiempo de espera y política ante demoras. Cantidad de pasajeros: plazas habilitadas y condiciones para menores.

plazas habilitadas y condiciones para menores. Equipaje: volumen autorizado, baulera y artículos especiales.

volumen autorizado, baulera y artículos especiales. Precio final: si incluye impuestos, peajes, estacionamientos y kilómetros.

si incluye impuestos, peajes, estacionamientos y kilómetros. Horas adicionales: cuánto cuesta extender el servicio y cómo se confirma.

cuánto cuesta extender el servicio y cómo se confirma. Cancelación: monto de seña, cambios de fecha y condiciones de devolución.

Cuando se contrata una combi para una fiesta, casamiento o evento, agregá por escrito si el vehículo queda a disposición durante todo el festejo o solo realiza los viajes de ida y vuelta. Son dos servicios distintos y no necesariamente tienen el mismo precio.

Requisitos y seguridad: cómo verificar que una combi esté habilitada

Más allá del precio, la prioridad debe ser contratar un transporte adecuado al trayecto y a la cantidad de pasajeros. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dispone de una consulta oficial gratuita de vehículos, conductores y empresas habilitadas. Según la plataforma, es posible buscar información a partir de la patente, el nombre de la compañía o los datos del conductor.

Para servicios de jurisdicción nacional, existe además el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. Las exigencias concretas pueden variar entre un traslado local, uno interjurisdiccional o un viaje internacional: la verificación debe corresponder al tipo de servicio contratado.

Antes de pagar, solicitá datos de la empresa, patente de la unidad, constancia de habilitación cuando corresponda, seguro vigente y condiciones del viaje. Asegurate de que cada pasajero tenga un asiento autorizado con cinturón. No aceptes viajar en asientos improvisados ni superar la capacidad declarada del vehículo.

Dónde alquilar combis en Buenos Aires y otras provincias

En CABA y Gran Buenos Aires existe oferta tanto para traslados a aeropuertos como para recorridos corporativos y excursiones: Taxifly opera vans y servicios ejecutivos; Roller Bus publica tarifas por hora; EasyBus anuncia Sprinter para grupos; y Traslada ofrece minibuses para movimientos de personal y eventos, con cotización particular.

También se ofrecen combis en Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Bariloche, aunque los valores disponibles por internet no necesariamente son comparables con los del AMBA. Para viajes turísticos largos, conviene pedir precios a una empresa que tenga base cerca del punto de partida: un vehículo que deba trasladarse vacío hasta buscar al grupo puede incorporar un costo de posicionamiento.

Si querés recorrer distintos lugares durante varios días y preferís conducir por tu cuenta, una opción diferente es el alquiler de un motorhome en Argentina. Ese servicio combina transporte y alojamiento y no debe confundirse con una combi con chofer.

Combi con chofer o varios autos: cómo calcular qué conviene

El costo por pasajero puede resultar razonable si se ocupa la mayor parte de las butacas, pero alquilar una combi no siempre es más barato. Hay que comparar combustible, peajes, estacionamiento, desgaste de vehículos propios y el tiempo dedicado a conducir, especialmente si todos los participantes necesitan llegar y volver juntos.

En un traslado de aeropuerto para nueve personas, por ejemplo, una tarifa cerrada de $200.000 equivale a aproximadamente $22.222 por viajero. En un viaje de fiesta con varias paradas y espera nocturna, en cambio, el servicio puede requerir muchas horas y aumentar. Para grupos de 15 a 20, un micro o minibús grande puede ser más práctico que contratar dos unidades chicas.

El dato decisivo no es el precio por asiento aislado, sino el costo total del recorrido y que todos viajen seguros con el equipaje necesario.

Preguntas frecuentes sobre el alquiler de combis

¿Cuánto sale una combi para 15 personas?

Roller Bus publica una Sprinter de hasta 15 pasajeros a $68.000 por hora, con mínimo de tres horas y kilómetros limitados. Buenos Aires Bus exhibe modelos de 15 plazas desde $85.000 por hora. Son ofertas de empresas distintas, sujetas a condiciones y actualización.

¿Se puede alquilar una combi por un solo viaje?

Sí. Hay empresas con tarifa fija por trayecto —por ejemplo, desde la Ciudad de Buenos Aires a Ezeiza— y otras que trabajan por horas o cobran una cantidad mínima. Especificá si necesitás solo ida, ida y vuelta o que el chofer espere.

¿Cuánto sale una combi de 19 pasajeros?

Buenos Aires Bus muestra una Sprinter 906 de hasta 19 plazas desde $172.500 por hora en su página de servicios; otras compañías solicitan presupuesto sin publicar una cifra. La capacidad de equipaje puede reducir las plazas útiles.

¿El alquiler incluye al chofer?

En los precios relevados aquí, sí: todos corresponden a servicios expresamente ofrecidos con conductor. No deben utilizarse como referencia para un eventual alquiler sin chofer, cuya disponibilidad y requisitos serían distintos.

¿Los peajes están incluidos?

Depende de la compañía. Taxifly informa que sus tarifas de traslado difundidas incluyen peajes e impuestos. Para otros prestadores, pedí que el contrato lo especifique antes de dar una seña.

¿Con cuánta anticipación hay que reservar?

Para fines de semana, temporada alta, excursiones escolares o celebraciones conviene hacerlo con tiempo. EasyBus recomienda una anticipación de siete a diez días para mejorar la disponibilidad. La reserva efectiva depende del proveedor.

¿Cómo saber si una empresa es confiable?

Revisá habilitación del vehículo para el servicio que va a prestar, seguro, identidad de la compañía, condiciones de cancelación y coincidencia entre la patente presupuestada y la unidad enviada. Para el transporte de jurisdicción nacional, utilizá la consulta oficial de la CNRT.