¿cuánto cobro en julio? Anses confirmó las nuevas escalas con aumento para auh y suaf

Muchas familias argentinas que reciben asignaciones ya están planificando sus presupuestos mensuales y se preguntan de cuánto será el próximo pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los cambios que impactarán de forma directa en los bolsillos de millones de beneficiarios durante los próximos días.

A continuación, te detallamos toda la información certera, las fechas de consulta y los montos exactos que rigen para el próximo mes.

Oficializan el nuevo aumento para julio de 2026

A través de la Resolución 187/2026, el organismo previsional confirmó un incremento del 2,15% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta actualización por movilidad impacta directamente en las asignaciones familiares del sistema SUAF, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

Los nuevos importes comenzarán a aplicarse en las liquidaciones correspondientes al período de julio de 2026.

Topes de ingresos máximos para el cobro de SUAF

Para tener derecho a percibir las asignaciones familiares bajo el sistema SUAF, el organismo actualizó los límites de ingresos permitidos.

A partir de este mes, el tope de ingreso individual se fijó en $3.034.844, mientras que el máximo del grupo familiar asciende a $6.069.688.

Es importante recordar que la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual continúan sin tope de ingresos, requiriendo únicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Montos definitivos para AUH y retenciones del organismo

El valor total de la Asignación Universal por Hijo se eleva a $148.049 por cada menor y a $482.062 en casos de hijos con discapacidad.

Sin embargo, recordá que mensualmente se aplica una retención del 20%, por lo que el cobro neto directo queda de la siguiente manera:

Por cada menor: se liquidan netos $118.439,20 (y se retienen $29.609,80).

se liquidan netos (y se retienen $29.609,80). Por hijo con discapacidad: se liquidan netos $385.649,60 (y se retienen $96.412,40).

Asimismo, las familias con hijos de hasta 5 años mantienen el cobro del 100% de la AUH si el Ministerio de Salud verifica los controles pertinentes, y se estima que el Complemento Leche del Plan de los Mil Días subirá a $55.841 una vez formalizado.

Cuándo y cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Las liquidaciones definitivas para verificar los montos precisos de cada beneficiario estarán disponibles a partir del 8 de julio de 2026.

Para conocer los detalles, los titulares deberán ingresar de forma digital a la plataforma o la aplicación oficial utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí figurarán discriminados los conceptos de cobro actualizados, los descuentos y las fechas específicas de pago según el cronograma por finalización de documento.