Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en diciembre van a percibir un incremento del 2,17% en su prestación, impulsado por la fórmula de actualización automática por inflación. Acá te detallamos de cuánto es el monto neto de bolsillo que se depositará según cada categoría y cómo impacta el ajuste en tus ingresos.

El aumento del 2,17% confirmado por la Anses para diciembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán en diciembre una suba del 2,17% en su prestación.

Este ajuste responde a la actualización automática mensual que implementa el organismo previsional, calculada directamente sobre el índice de inflación más reciente.

De cuánto es la AUH general y por discapacidad este mes

Con la aplicación de este porcentaje, los montos brutos vigentes para el último mes del año quedan establecidos de la siguiente manera.

La AUH general y la Asignación por Embarazo se ubican en $130.455,43 cada una.

Por su parte, la AUH con Discapacidad asciende a un total de $424.781,18 para las familias que cumplen con los requisitos.

Cómo funciona la retención mensual del 20 por ciento

Es importante recordar que la Anses retiene de forma habitual el 20% restante de la asignación mensual acumulada.

Dicho importe queda retenido hasta que se corrobora el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores a cargo.

El nuevo sistema digital para validar la escolaridad y salud

El Ministerio de Capital Humano estableció que el cruce de datos sobre escolaridad y salud se realiza mediante un sistema de intercambio seguro.

De esta forma, los organismos estatales validan la información de manera automática, eximiendo a las familias de presentar certificados en papel.