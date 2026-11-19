En diciembre de 2026 los haberes tendrán un aumento del 2,17%, al que se sumarán el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.

El incremento surge del último índice de inflación publicado por el Indec correspondiente a octubre (2,2%, tomado con dos decimales para el cálculo exacto). Con esta actualización, un jubilado de la mínima superará los $750.000 en total durante el último mes del año.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre de 2026

Con el ajuste del 2,17%, la acreditación del bono previsional y el medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), los montos totales a percibir por cada prestación quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: El haber sube a $453.796,69 . Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $226.898,34 , el total a cobrar asciende a $750.695,03 .

El haber sube a . Con el bono de y el aguinaldo de , el total a cobrar asciende a . Jubilación máxima: El haber se ubica en $3.053.622,05 (no percibe bono). Sumando el aguinaldo de $1.526.811,02 , el ingreso total llega a $4.650.433,07 .

El haber se ubica en (no percibe bono). Sumando el aguinaldo de , el ingreso total llega a . PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): El haber alcanza los $363.037,35 . Con el refuerzo de $70.000 y el aguinaldo de $181.518,65 , el total a cobrar es de $614.556 .

El haber alcanza los . Con el refuerzo de y el aguinaldo de , el total a cobrar es de . PNC (Invalidez y Vejez): El haber pasa a $317.657,68. Agregando el bono de $70.000 y el aguinaldo de $158.828,84, el monto final es de $546.486,52.

Cómo se paga el bono de $70.000 y cuál es el tope para cobrarlo

El refuerzo previsional extraordinario continúa siendo de $70.000, una cifra que permanece congelada desde marzo de 2024. Este monto se deposita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos.

El bono completo está destinado a quienes perciben el haber mínimo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. En tanto, quienes cobren más de la mínima pero menos de $523.796,69 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar exactamente ese tope salarial (sin contar el aguinaldo).

Qué prestaciones alcanzan el aumento de diciembre

La suba del 2,17% impacta de forma directa en todas las prestaciones previsionales liquidadas por Anses. Esto incluye el haber mínimo y máximo contributivo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Asimismo, el reajuste mensual abarca al resto de las pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo del organismo previsional, garantizando la actualización automática de todos los escalafones.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite jubilatorio en Anses

Para quienes cumplen con la edad y los años de servicio requeridos para jubilarse, el trámite ante Anses comienza de manera digital siguiendo estos pasos: