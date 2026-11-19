En diciembre de 2026 los haberes tendrán un aumento del 2,17%, al que se sumarán el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.
El incremento surge del último índice de inflación publicado por el Indec correspondiente a octubre (2,2%, tomado con dos decimales para el cálculo exacto). Con esta actualización, un jubilado de la mínima superará los $750.000 en total durante el último mes del año.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre de 2026
Con el ajuste del 2,17%, la acreditación del bono previsional y el medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), los montos totales a percibir por cada prestación quedan conformados de la siguiente manera:
Cronograma IPS confirmado para noviembre: cronología de pagos de dos días y fecha de vencimiento para cobrar en efectivo
- Jubilación mínima: El haber sube a $453.796,69. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $226.898,34, el total a cobrar asciende a $750.695,03.
- Jubilación máxima: El haber se ubica en $3.053.622,05 (no percibe bono). Sumando el aguinaldo de $1.526.811,02, el ingreso total llega a $4.650.433,07.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): El haber alcanza los $363.037,35. Con el refuerzo de $70.000 y el aguinaldo de $181.518,65, el total a cobrar es de $614.556.
- PNC (Invalidez y Vejez): El haber pasa a $317.657,68. Agregando el bono de $70.000 y el aguinaldo de $158.828,84, el monto final es de $546.486,52.
Cómo se paga el bono de $70.000 y cuál es el tope para cobrarlo
El refuerzo previsional extraordinario continúa siendo de $70.000, una cifra que permanece congelada desde marzo de 2024. Este monto se deposita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos.
El bono completo está destinado a quienes perciben el haber mínimo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. En tanto, quienes cobren más de la mínima pero menos de $523.796,69 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar exactamente ese tope salarial (sin contar el aguinaldo).
Qué prestaciones alcanzan el aumento de diciembre
La suba del 2,17% impacta de forma directa en todas las prestaciones previsionales liquidadas por Anses. Esto incluye el haber mínimo y máximo contributivo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
Asimismo, el reajuste mensual abarca al resto de las pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo del organismo previsional, garantizando la actualización automática de todos los escalafones.
Paso a paso: cómo iniciar el trámite jubilatorio en Anses
Para quienes cumplen con la edad y los años de servicio requeridos para jubilarse, el trámite ante Anses comienza de manera digital siguiendo estos pasos:
- Ingresar a Mi Anses: Entrar al sitio oficial del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar los aportes en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Reunir documentación faltante: Si faltan períodos registrados, presentar certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o declaración jurada, junto con el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Sacar turno presencial: Solicitar un turno en una oficina de Anses y presentarse el día asignado con el DNI vigente.