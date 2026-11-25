En medio de los cambios en la cúpula del organismo dispuestos por el Gobierno nacional, una encuesta reveló que el 68,2% de los afiliados bonaerenses tuvo problemas para acceder a prestaciones médicas durante el último año.

El estudio privado, realizado entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026, expuso además que el 62,3% debió pagar de su propio bolsillo servicios que esperaba cubrir a través de la obra social. A continuación, repasamos los rubros más afectados, el impacto económico en los jubilados y la situación en las urgencias.

Turnos con especialistas y remedios: los reclamos más frecuentes

De acuerdo con el informe, el 54,2% de los afiliados consultados tuvo que postergar, interrumpir o abandonar una atención médica, principalmente por la imposibilidad de obtener turnos en tiempo y forma.

Al desglosar los inconvenientes reportados durante el último año, los mayores obstáculos se concentran en tres áreas críticas:

Acceso a especialistas: Fue señalado como el principal problema por el 45,2% de los encuestados.

Fue señalado como el principal problema por el de los encuestados. Medicamentos: El 28,8% reportó dificultades para conseguir sus remedios a través de la cobertura.

El reportó dificultades para conseguir sus remedios a través de la cobertura. Estudios de diagnóstico: El 21,5% tuvo demoras o trabas para realizarse análisis y prácticas médicas.

Gastos de bolsillo: qué servicios tuvieron que pagar los afiliados

El relevamiento advierte que el sistema está trasladando parte de sus costos directamente a los adultos mayores, obligando a cerca de 4 de cada 10 afiliados a pedir ayuda económica o logística a sus familiares.

Entre quienes debieron afrontar gastos particulares que originalmente correspondían a la cobertura de PAMI, los desembolsos se repartieron del siguiente modo:

Medicamentos: El 36,2% tuvo que comprar de su bolsillo remedios que necesitaba.

El tuvo que comprar de su bolsillo remedios que necesitaba. Consultas médicas: El 26,6% pagó honorarios particulares para poder ser atendido.

El pagó honorarios particulares para poder ser atendido. Estudios médicos: El 16,2% abonó prácticas de diagnóstico por fuera de la obra social.

Demoras en urgencias y caída en la confianza de los usuarios

Las fallas en la red prestacional también impactan en las situaciones de emergencia, donde el 51,8% de los consultados consideró que tuvo que esperar demasiado tiempo para recibir asistencia.

Frente a esas demoras, el 31% terminó recurriendo a un servicio privado de urgencias, mientras que el 48% manifestó que no confía en que la obra social pueda brindarle atención oportuna cuando la necesite.

Traslados y tratamientos interrumpidos: los datos más críticos del informe

El estudio también reflejó el impacto de la falta de prestadores cercanos y la discontinuidad de terapias en curso: