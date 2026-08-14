Créditos de hasta $28 millones para comprar autos eléctricos con una tasa difícil de conseguir: quiénes pueden acceder

Una nueva línea de créditos para comprar autos 0 km comenzó a ganar atención por una condición poco habitual en el mercado argentino: permite financiar hasta $28 millones con una tasa fija del 20% anual y devolver el dinero en un plazo de hasta cuatro años.

La propuesta forma parte del plan de renovación de vehículos que impulsa la Ciudad de Buenos Aires junto con el Banco Ciudad y ya comenzó a reflejarse en las calles. Sin embargo, no está abierta a cualquier comprador y existen requisitos específicos para poder solicitarla.

Cómo son los créditos de hasta $28 millones para comprar un auto

La financiación es otorgada por el Banco Ciudad mediante una línea de préstamos prendarios destinada a la adquisición de taxis y remises 0 km eléctricos o híbridos enchufables que serán utilizados en CABA.

Las principales condiciones vigentes son:

Monto máximo: hasta $28.000.000.

hasta $28.000.000. Tasa: 20% TNA fija.

20% TNA fija. Plazo máximo: 48 meses.

48 meses. Financiación: hasta el 70% del valor del vehículo.

hasta el 70% del valor del vehículo. Destino: taxis o remises 0 km eléctricos e híbridos enchufables.

taxis o remises 0 km eléctricos e híbridos enchufables. Utilización: los vehículos deben prestar servicio en CABA.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?

El Banco Ciudad mantiene publicada actualmente la línea con estas características, mientras que el Gobierno porteño confirmó que el financiamiento cubre hasta el 70% del valor total del auto.

Esto implica que el interesado necesita disponer del dinero necesario para afrontar, como mínimo, el porcentaje de la unidad que el banco no financia.

Por ejemplo, si se utilizara el máximo permitido del 70%, para acceder a un vehículo de $40 millones podrían financiarse hasta $28 millones, mientras que el comprador tendría que aportar los $12 millones restantes, además de los gastos asociados que pudieran corresponder.

Quiénes pueden pedir el crédito del Banco Ciudad

La línea tiene un público específico.

Para acceder al financiamiento destinado al recambio de taxis, el Gobierno de CABA establece que los titulares deben contar con una licencia de taxi con una antigüedad mínima de dos años.

Además, se exige acreditar al menos un año de inscripción como monotributista o trabajador independiente.

La aprobación final depende también del análisis crediticio que realiza el Banco Ciudad.

Por lo tanto, no se trata actualmente de un préstamo promocional destinado al público general para comprar un vehículo particular, sino de una herramienta dirigida especialmente a quienes desarrollan la actividad de taxi o remis en la Ciudad.

Por qué llama la atención la tasa del 20%

Uno de los aspectos más destacados del programa es precisamente la tasa nominal anual fija del 20%.

A diferencia de otras financiaciones que pueden tener tasas variables, ajustarse por índices o establecer costos considerablemente superiores, esta línea mantiene una tasa fija durante el plazo previsto.

El Gobierno porteño la presenta actualmente como la tasa más baja del mercado para este tipo de financiación.

A la hora de analizar cualquier crédito, sin embargo, no alcanza con mirar solamente la TNA. También resulta necesario consultar el Costo Financiero Total (CFT) aplicable a la operación, seguros, gastos vinculados a la prenda y demás condiciones que determine el banco para cada solicitante.

Ya hay taxis eléctricos circulando por CABA

La iniciativa ya superó la etapa de anuncio.

Al 13 de agosto de 2026, el Gobierno de la Ciudad informó que existen 12 taxis eléctricos circulando por las calles porteñas adquiridos en el marco de esta transformación de la flota.

Al mismo tiempo, otros 120 taxistas se encuentran tramitando créditos del Banco Ciudad para realizar el recambio de sus vehículos.

La cifra todavía es pequeña frente al tamaño total de la actividad. Según datos oficiales difundidos por la Ciudad, actualmente existen aproximadamente 18.000 taxis en CABA.

El objetivo es aumentar gradualmente la cantidad de unidades eléctricas e híbridas enchufables y reducir los costos asociados al funcionamiento diario de los vehículos.

Cuánto se puede ahorrar usando un taxi eléctrico

El atractivo de la propuesta no está solamente en el costo financiero.

Uno de los argumentos utilizados para impulsar el cambio es la fuerte diferencia entre los costos de utilización de un vehículo eléctrico y uno tradicional a combustión.

Según las estimaciones difundidas oficialmente por la Ciudad, el costo operativo de un taxi eléctrico equivale aproximadamente al 20% del costo de un vehículo que funciona con nafta o GNC.

En otras palabras, el Gobierno porteño estima un ahorro operativo cercano al 80%.

Esto resulta especialmente relevante para un taxi porque se trata de vehículos que recorren muchos más kilómetros por día que un automóvil particular.

La Ciudad calcula que un taxi porteño realiza típicamente alrededor de 220 kilómetros diarios.

También se reduce el mantenimiento

Otro de los puntos que podría reducir los gastos mensuales es el mantenimiento mecánico.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, un motor eléctrico posee aproximadamente 40 piezas móviles, mientras que en un motor convencional a combustión la cantidad ronda las 450.

Al tener menos componentes sometidos al desgaste, desaparecen además determinados mantenimientos propios de los vehículos tradicionales.

La conveniencia económica final dependerá, de todos modos, del modelo elegido, el precio de la electricidad utilizada para cargarlo, el kilometraje diario y el costo del vehículo.

Cuántos kilómetros pueden recorrer con una carga

Las unidades eléctricas e híbridas enchufables incorporadas al sistema ofrecen autonomías que rondan entre 380 y 400 kilómetros por carga, según los datos proporcionados por la Ciudad.

La cifra resulta superior a los aproximadamente 220 kilómetros que se calculan como recorrido diario habitual para un taxi porteño.

Para cargar las baterías existen diferentes alternativas:

Carga lenta mediante una instalación domiciliaria.

Carga semirrápida.

Carga rápida.

En determinadas estaciones equipadas con cargadores rápidos, la batería puede completar una carga en alrededor de 30 minutos, aunque el tiempo depende tanto del vehículo como de la potencia del cargador utilizado.

La carga domiciliaria aparece como una de las alternativas más prácticas para aquellos propietarios que cuentan con cochera o un espacio donde instalar el equipamiento necesario.

Los autos eléctricos no pagan patente en CABA

A la financiación se agregan beneficios fiscales.

Los vehículos 100% eléctricos tienen una exención permanente del 100% del pago de la patente en CABA, de acuerdo con el esquema informado por el Gobierno porteño.

En los vehículos híbridos el mecanismo es diferente.

El beneficio contempla:

Primer y segundo año: exención.

exención. Tercer año: reducción del 60%.

reducción del 60%. Cuarto año: reducción del 40%.

reducción del 40%. Quinto año: reducción del 20%.

reducción del 20%. Desde el sexto año: se abona la totalidad.

Existe una excepción para los vehículos cuya valuación supera los $60 millones: en esos casos, la Ciudad informa que la exención se aplica durante el primer año y posteriormente corresponde pagar el impuesto completo.

También habrá un beneficio en los peajes

Los eléctricos cuentan además con otra ventaja para quienes circulan habitualmente por las autopistas porteñas.

Jorge Macri anunció el 13 de agosto de 2026 que la exención del pago de peajes para los autos eléctricos en las autopistas de CABA será prorrogada por un año más.

Para un taxi, que puede utilizar estas vías varias veces durante una jornada de trabajo, el ahorro acumulado puede convertirse en otro factor para comparar el costo total entre un eléctrico y un vehículo convencional.

¿Qué autos se pueden comprar con el préstamo?

La línea del Banco Ciudad está orientada específicamente a vehículos 0 km eléctricos o híbridos enchufables destinados a taxi o remis.

No alcanza, por lo tanto, con elegir cualquier auto híbrido disponible en el mercado.

Antes de señar una unidad resulta conveniente verificar con el Banco Ciudad que el modelo cumple las condiciones de la línea y que puede ser habilitado para la actividad correspondiente.

La flexibilización de las normas para taxis en CABA amplió además las posibilidades de vehículos que pueden utilizarse para prestar el servicio.

Entre los cambios anunciados durante 2026 se habilitaron vehículos de hasta ocho plazas incluido el conductor, modelos categoría M1 y autos de menor tamaño al reducirse determinadas exigencias anteriores.

Cómo solicitar el crédito de $28 millones

Los interesados pueden iniciar la consulta a través de los canales oficiales del Banco Ciudad, donde se encuentra disponible la línea para vehículos eléctricos e híbridos destinados a taxis y remises.

Antes de avanzar conviene reunir la documentación que permita acreditar:

Titularidad y antigüedad de la licencia.

Actividad económica.

Antigüedad como monotributista o independiente.

Ingresos necesarios para afrontar las cuotas.

Documentación personal.

Datos y presupuesto del vehículo que se quiere adquirir.

Posteriormente, el banco realiza la correspondiente evaluación crediticia y determina el monto que puede otorgar.

El máximo de $28 millones no significa que todos los solicitantes recibirán automáticamente esa cantidad: el importe depende del precio del vehículo, del límite de financiación del 70% y de la capacidad crediticia del interesado.

Una financiación que busca acelerar el recambio de los taxis

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de electromovilidad en CABA.

Además de los taxis, la Ciudad comenzó a avanzar con colectivos eléctricos y otros proyectos de transporte con energías alternativas. Para 2027, el Gobierno porteño anticipó que busca que el 30% de la flota de colectivos funcione con energía limpia.

En el caso de los taxis, la combinación de un crédito a 20% de tasa fija, hasta $28 millones de financiación, ahorro energético, menores costos de mantenimiento y beneficios en patente busca compensar uno de los principales obstáculos que todavía tienen los eléctricos: el mayor desembolso inicial necesario para comprar el vehículo.

Con 12 unidades ya circulando y más de un centenar de solicitudes en trámite, agosto de 2026 aparece como el primer test concreto para saber si estas condiciones logran acelerar el recambio de una flota porteña que actualmente ronda los 18.000 taxis.