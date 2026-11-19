La entidad financiera renovó su programa “Semana Nación” con reintegros diarios en supermercados, combustible, viajes, indumentaria y financiación de hasta 24 cuotas sin interés.
Los beneficios abarcan desde consumos cotidianos en alimentos y farmacias hasta compras de electrodomésticos, neumáticos y entradas a espectáculos. A continuación, te detallamos todos los porcentajes de ahorro, días de vigencia y topes de reintegro confirmados por el banco.
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Supermercados, mayoristas y beneficio extra para jubilados
El rubro alimentos concentra algunos de los reintegros más altos de la semana, distribuidos día por día:
- Lunes: 20% de descuento en ChangoMas (tope de $25.000 con compra mínima de $75.000) y 25% de descuento en Supermercado El Nene (tope de $20.000 por mes con compra mínima de $60.000).
- Martes: 25% de descuento en Coto sin tope de reintegro pagando a través de QR.
- Jueves: 20% de descuento en Mayorista Nini con tope de $20.000 y sin mínimo de compra.
- Viernes y sábados: 20% de descuento en Supermercados Día (tope de $20.000 al mes con compra mínima de $35.000) y en Disco (tope de $25.000 al mes con compra mínima de $100.000). Solo los viernes aplica también en Vea (20% con tope de $25.000 y mínimo de $100.000).
- Lunes, jueves y viernes: 20% de descuento en Vacalin (tope de $7.000 con compra mínima de $25.000).
- Domingos de noviembre: 20% de descuento en ChangoMás online (tope de $20.000 al mes con compra mínima de $30.000).
- Especial jubilados (lunes a viernes): Quienes cobren sus haberes en el BNA suman un 5% de reintegro extra pagando con BNA+ MODO en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, con un tope de $5.000 semanales ($20.000 por mes).
Combustible y transporte: reintegros en nafta y viajes en Cabify
Para quienes cargan combustible o se trasladan en auto durante la semana, el esquema incluye ahorro directo en estaciones de servicio y movilidad:
- Viernes en combustible: 20% de reintegro con tope de $10.000 por mes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Además, cargando en Shell los viernes se suma un 5% extra (tope de $3.000 al mes).
- App YPF (MasterCard): 10% de descuento pagando desde la aplicación con compra mínima de $35.000 y tope de $6.000 por semana.
- Cabify con MasterCard (lunes a viernes de 7 a 11 hs): 100% de reintegro con tope de $25.000 por viaje (válido por 4 viajes al mes) y 50% de descuento en los siguientes 5 viajes (tope de $4.000 por viaje).
Indumentaria, gastronomía, ópticas, librerías y veterinarias
El calendario semanal también contempla rubros de consumo frecuente y salidas con descuentos y cuotas:
- Shoppings e indumentaria: Los jueves hay 20% de descuento y 9 cuotas sin interés en shoppings adheridos (tope de $30.000 por semana), mientras que marcas como Macowens, Open Sports y Desiderata ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés.
- Ruta Gourmet: 20% de descuento (tope de $10.000 por compra, hasta 3 veces al mes) en Bonafide, Atalaya, Antares, Del Turista, Churros El Topo, La Fonte D’Oro, Guapaletas y Sao. En Havanna hay 10% extra con crédito MasterCard BNA (tope de $15.000 al mes).
- Ópticas, librerías, veterinarias y jugueterías: Los lunes hay 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en veterinarias; los jueves 10% sin tope y 3 cuotas en ópticas; los sábados 10% de reintegro (tope $10.000) y 3 cuotas en Cúspide, El Ateneo y Yenny, más 3 y 6 cuotas en jugueterías adheridas y 25% en PedidosYa para mascotas (tope $25.000 al mes).
Viajes, entretenimiento, electrodomésticos y neumáticos en cuotas sin interés
Finalmente, el Banco Nación ofrece planes de financiación larga para compras de mayor valor y turismo:
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- Viajes y turismo: 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas; hasta 9 cuotas sin interés en Despegar para vuelos nacionales; y 3, 6 o 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje y pasajes nacionales.
- Electrodomésticos y Tienda BNA+: Hasta 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola; 12 cuotas en Samsung y JBL; 6 cuotas en Arredo; y en Tienda BNA+ hay 24 cuotas sin interés en motos 0km, 20 cuotas en productos seleccionados y 15 cuotas en eficiencia energética.
- Neumáticos y espectáculos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en Pirelli, 12 cuotas en Bridgestone y 3 cuotas en Rosmi. En entretenimiento, hay 3 cuotas y 15% de reintegro en Movistar Arena, 6 cuotas para el ATP de Buenos Aires y 20% de descuento (tope $15.000 con débito MasterCard) más 6 cuotas para Párense de Manos.