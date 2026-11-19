La entidad financiera renovó su programa “Semana Nación” con reintegros diarios en supermercados, combustible, viajes, indumentaria y financiación de hasta 24 cuotas sin interés.

Los beneficios abarcan desde consumos cotidianos en alimentos y farmacias hasta compras de electrodomésticos, neumáticos y entradas a espectáculos. A continuación, te detallamos todos los porcentajes de ahorro, días de vigencia y topes de reintegro confirmados por el banco.

Supermercados, mayoristas y beneficio extra para jubilados

El rubro alimentos concentra algunos de los reintegros más altos de la semana, distribuidos día por día:

Lunes: 20% de descuento en ChangoMas (tope de $25.000 con compra mínima de $75.000) y 25% de descuento en Supermercado El Nene (tope de $20.000 por mes con compra mínima de $60.000).

en ChangoMas (tope de con compra mínima de $75.000) y en Supermercado El Nene (tope de por mes con compra mínima de $60.000). Martes: 25% de descuento en Coto sin tope de reintegro pagando a través de QR.

pagando a través de QR. Jueves: 20% de descuento en Mayorista Nini con tope de $20.000 y sin mínimo de compra.

en Mayorista Nini con tope de y sin mínimo de compra. Viernes y sábados: 20% de descuento en Supermercados Día (tope de $20.000 al mes con compra mínima de $35.000) y en Disco (tope de $25.000 al mes con compra mínima de $100.000). Solo los viernes aplica también en Vea (20% con tope de $25.000 y mínimo de $100.000).

en Supermercados Día (tope de al mes con compra mínima de $35.000) y en Disco (tope de al mes con compra mínima de $100.000). Solo los viernes aplica también en Vea (20% con tope de y mínimo de $100.000). Lunes, jueves y viernes: 20% de descuento en Vacalin (tope de $7.000 con compra mínima de $25.000).

en Vacalin (tope de con compra mínima de $25.000). Domingos de noviembre: 20% de descuento en ChangoMás online (tope de $20.000 al mes con compra mínima de $30.000).

en ChangoMás online (tope de al mes con compra mínima de $30.000). Especial jubilados (lunes a viernes): Quienes cobren sus haberes en el BNA suman un 5% de reintegro extra pagando con BNA+ MODO en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, con un tope de $5.000 semanales ($20.000 por mes).

Combustible y transporte: reintegros en nafta y viajes en Cabify

Para quienes cargan combustible o se trasladan en auto durante la semana, el esquema incluye ahorro directo en estaciones de servicio y movilidad:

Viernes en combustible: 20% de reintegro con tope de $10.000 por mes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Además, cargando en Shell los viernes se suma un 5% extra (tope de $3.000 al mes).

con tope de en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Además, cargando en los viernes se suma un (tope de $3.000 al mes). App YPF (MasterCard): 10% de descuento pagando desde la aplicación con compra mínima de $35.000 y tope de $6.000 por semana .

pagando desde la aplicación con compra mínima de $35.000 y tope de . Cabify con MasterCard (lunes a viernes de 7 a 11 hs): 100% de reintegro con tope de $25.000 por viaje (válido por 4 viajes al mes) y 50% de descuento en los siguientes 5 viajes (tope de $4.000 por viaje).

Indumentaria, gastronomía, ópticas, librerías y veterinarias

El calendario semanal también contempla rubros de consumo frecuente y salidas con descuentos y cuotas:

Shoppings e indumentaria: Los jueves hay 20% de descuento y 9 cuotas sin interés en shoppings adheridos (tope de $30.000 por semana ), mientras que marcas como Macowens, Open Sports y Desiderata ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés .

Los jueves hay en shoppings adheridos (tope de ), mientras que marcas como Macowens, Open Sports y Desiderata ofrecen . Ruta Gourmet: 20% de descuento (tope de $10.000 por compra , hasta 3 veces al mes) en Bonafide, Atalaya, Antares, Del Turista, Churros El Topo, La Fonte D’Oro, Guapaletas y Sao. En Havanna hay 10% extra con crédito MasterCard BNA (tope de $15.000 al mes).

(tope de , hasta 3 veces al mes) en Bonafide, Atalaya, Antares, Del Turista, Churros El Topo, La Fonte D’Oro, Guapaletas y Sao. En hay con crédito MasterCard BNA (tope de $15.000 al mes). Ópticas, librerías, veterinarias y jugueterías: Los lunes hay 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en veterinarias; los jueves 10% sin tope y 3 cuotas en ópticas; los sábados 10% de reintegro (tope $10.000) y 3 cuotas en Cúspide, El Ateneo y Yenny, más 3 y 6 cuotas en jugueterías adheridas y 25% en PedidosYa para mascotas (tope $25.000 al mes).

Viajes, entretenimiento, electrodomésticos y neumáticos en cuotas sin interés

Finalmente, el Banco Nación ofrece planes de financiación larga para compras de mayor valor y turismo: