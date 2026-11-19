La Justicia comercial abrió oficialmente el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., tras declararse un pasivo superior a los $529.000 millones.

La resolución fue dictada a fines de octubre por el juez Germán Páez Castañeda, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, y se oficializó este martes mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial. La medida llega luego de meses marcados por ejecuciones de deuda, cheques rechazados y conflictos laborales.

Plazo límite para acreedores y quién revisará los reclamos

El fallo judicial estableció que todas las personas o empresas que tenían deudas pendientes de cobro con Granja Tres Arroyos antes de su presentación en concurso tendrán tiempo hasta el 31 de mayo de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos.

Para llevar adelante la revisión de esas presentaciones y auditar la situación financiera de la compañía, el juzgado designó como sindicatura al Estudio Rufino, Lema y Asociados.

Los números del pasivo: deudas financieras, proveedores y cheques rechazados

Al presentar su pedido de concurso en septiembre pasado, la empresa reveló un pasivo cercano a los $536.000 millones al cierre de 2025, con más de 4.800 acreedores y más de $126.000 millones en cheques rechazados. En su estado patrimonial individual al 15 de julio de 2026, declaró un pasivo de $529.149 millones frente a un activo de $730.240 millones.

Los principales compromisos declarados en el balance de cierre de 2025 se repartían de la siguiente manera:

Préstamos y pasivos financieros: alrededor de $199.000 millones.

alrededor de $199.000 millones. Deudas con proveedores: aproximadamente $161.000 millones.

aproximadamente $161.000 millones. Impuestos diferidos y obligaciones fiscales: cerca de $52.000 millones y $32.000 millones, respectivamente.

cerca de $52.000 millones y $32.000 millones, respectivamente. Deudas laborales y previsionales: unos $46.000 millones.

Otras sociedades del grupo, juicios ejecutivos y crisis productiva

El edicto publicado corresponde específicamente a Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., aunque la firma había solicitado tramitar el proceso en conjunto con otras compañías del grupo: Wade SA (titular de activos de la exCresta Roja, que ya había acudido a la Justicia previamente), Avex SA y Holding Agro Industrial SA.

Antes de la apertura del concurso, la avícola y sus sociedades vinculadas acumulaban al menos cinco ejecuciones judiciales por $1.657 millones y US$ 115.000 de capital (superando los $2.638 millones con intereses y costas), impulsadas principalmente por Banco Credicoop y Unicred. En paralelo, el deterioro financiero derivó en la paralización de plantas de faena y denuncias sindicales por alrededor de 1.730 despidos.

El cronograma judicial completo hasta 2028

Además del plazo de verificación para los acreedores, el juzgado fijó las próximas instancias clave del proceso concursal: