Casa propia: Banco Provincia mantiene un crédito vigente en septiembre y no es solo para comprar

Para quienes tienen ingresos formales y algo de ahorro, septiembre trajo una alternativa que conviene mirar antes de descartar la posibilidad de la casa propia. Banco Provincia mantiene vigente una línea hipotecaria que no se limita a la compra de una vivienda terminada.

La entidad ofrece durante este mes créditos ajustados por UVA tanto para adquisición como para construcción, ampliación, refacción o terminación. Las condiciones cambian según el destino y según si la persona cobra o no sus haberes en el banco.

El monto máximo llega al equivalente en pesos de 250.000 UVA y el plazo puede extenderse hasta 240 cuotas, es decir, 20 años.

Quiénes pueden pedir el crédito para comprar una vivienda

La línea de adquisición vigente en septiembre está destinada a trabajadores de la Administración Pública nacional, provincial o municipal que cobran sus haberes a través de Banco Provincia.

Permite comprar una vivienda única ubicada en territorio bonaerense y financiar hasta el 80% del menor valor entre el precio de compra y la tasación realizada por el banco.

Monto máximo: equivalente en pesos a 250.000 UVA .

. Plazo máximo: 240 meses .

. TNA fija: 9% sobre capital actualizado por UVA .

. Financiación: hasta 80% del menor valor entre compra y tasación.

del menor valor entre compra y tasación. Relación cuota-ingreso: hasta 25% de los ingresos netos líquidos.

La oferta oficial tiene vigencia desde el 1° hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta que se agote el cupo establecido para la línea.

Ver también: Calculadora de crédito hipotecario 2026: compará cuotas y cuánto podría prestarte cada banco

También se puede usar para construir, ampliar o terminar

La segunda alternativa amplía el abanico. Banco Provincia mantiene una línea UVA para viviendas ubicadas en la Provincia destinada a construcción, ampliación, refacción o terminación.

Para quienes cobran sueldo o jubilación en la entidad y financian su vivienda única, la TNA publicada es del 9% y puede financiarse hasta el 80% del presupuesto considerado por el banco.

Para clientes que no cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa informada sube al 15% y la financiación puede alcanzar hasta el 70% del presupuesto.

En ambos casos el límite es de 250.000 UVA y el plazo máximo llega a 240 cuotas.

Cómo se desembolsa el dinero para construir

En obras de mayor monto, el crédito no necesariamente se entrega completo de una sola vez. La entidad prevé desembolsos a medida que se verifica el avance físico.

El esquema general informado contempla un primer desembolso del 30%, otro del 40% cuando se alcanza un 20% de avance, un 20% adicional al llegar al 50% de ejecución y el resto cuando la obra alcanza el 70%.

Para viviendas industrializadas existe un esquema específico en tres etapas. El período constructivo previsto es de hasta 12 meses desde la escrituración del préstamo.

El dato que hay que mirar antes de endeudarse en UVA

La tasa del 9% no significa que la cuota quede fija en pesos. El capital se actualiza por UVA y, por lo tanto, evoluciona con el CER y la inflación.

La línea incluye una cláusula CVS que compara mensualmente la cuota ajustada por UVA con una cuota teórica actualizada por el Coeficiente de Variación Salarial más dos puntos. Si la cuota UVA resulta superior, la diferencia prevista por ese mecanismo se acredita como beneficio luego del pago contractual.

Esto reduce parte del riesgo de una brecha fuerte entre inflación y salarios, pero no elimina el ajuste del capital. Antes de solicitarlo conviene comparar la primera cuota, el anticipo necesario, los ingresos disponibles y distintos escenarios de evolución de la UVA.

También puede revisarse el comportamiento reciente de los créditos hipotecarios en la Provincia de Buenos Aires para tener una referencia del mercado.

Las condiciones completas y vigencia de septiembre pueden consultarse en la página oficial de Banco Provincia para adquisición y en la línea de construcción y refacción.

La diferencia más importante es que no hace falta estar buscando una casa terminada para evaluar el financiamiento: quienes ya tienen terreno o una vivienda que necesita ampliarse también cuentan con una alternativa vigente durante septiembre.