Casa propia: las hipotecas repuntaron en julio, pero siguen 33% abajo en la Provincia

El mercado de la vivienda dejó en julio una señal que admite dos lecturas en la Provincia de Buenos Aires. Las operaciones hipotecarias mejoraron con respecto a junio, pero todavía permanecen muy por debajo de los niveles que habían alcanzado un año atrás.

Durante julio se formalizaron 1.450 hipotecas en territorio bonaerense. La cifra representa una suba cercana al 18% frente al mes anterior, aunque al compararla con julio de 2025 aparece una caída de aproximadamente 33%.

Qué está pasando con los créditos hipotecarios en la Provincia

Los datos surgen del relevamiento del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. En julio de 2025 se habían realizado 2.169 hipotecas, frente a las 1.450 del último mes relevado. Es decir, 719 operaciones menos en un año.

En los primeros siete meses de 2026 se acumularon 8.363 hipotecas en la Provincia. El crédito sigue presente en el mercado, pero con menor peso que durante la expansión observada en 2025.

También cayeron las compraventas frente al año pasado

Julio fue, al mismo tiempo, el mejor mes de 2026 para las compraventas bonaerenses. Se firmaron 12.177 escrituras, un 14% más que las 10.702 registradas en junio.

Sin embargo, frente a las 13.334 operaciones de julio de 2025, el mercado mostró una baja interanual cercana al 9%.

Esto deja una fotografía particular: la actividad mejoró en el corto plazo, pero todavía no recuperó el volumen del año pasado. En el caso de las hipotecas, la diferencia es mucho más marcada.

Las hipotecas representan cerca del 12% de las operaciones

Al comparar las 1.450 hipotecas con las 12.177 compraventas registradas en julio, el financiamiento hipotecario representó alrededor del 12% de las escrituras del mes.

Durante algunos períodos de 2025 esa participación había llegado a ubicarse en torno al 17% o 18%, por lo que la pérdida de peso del crédito ayuda a explicar parte de la desaceleración.

Desde el Colegio de Escribanos bonaerense remarcaron que la mejora mensual es una señal positiva, pero que todavía debe analizarse con prudencia. La evolución del crédito, la confianza y las decisiones de inversión serán determinantes para saber si el repunte puede sostenerse.

Hay más bancos ofreciendo créditos, pero acceder sigue siendo difícil

La caída se produce en un momento en el que varias entidades mantienen o renovaron sus líneas hipotecarias. Banco Nación, BBVA, ICBC, Banco Ciudad, Galicia y otras entidades ofrecen créditos UVA, mientras que Banco Provincia sostiene una alternativa tradicional en pesos.

El principal obstáculo no siempre es la existencia del crédito. Para muchas familias, el problema está en el ingreso mínimo exigido, el anticipo necesario y el porcentaje máximo que financia cada banco.

Una vivienda de US$100.000, por ejemplo, puede requerir que el comprador disponga de US$20.000, US$25.000 o incluso más antes de solicitar el préstamo, además de los gastos vinculados con la escritura y la operación.

Para comparar estas variables desarrollamos una calculadora de crédito hipotecario 2026 que permite ingresar el valor de la propiedad, los ahorros, los ingresos mensuales y el plazo para estimar cuánto podría financiar cada banco y cuál sería la cuota inicial.

Las tasas también cambiaron durante 2026

Otro factor que incide es el costo financiero. Algunas de las tasas promocionales más bajas disponibles actualmente exigen acreditar el sueldo en la entidad y cumplir condiciones específicas.

Banco Nación parte desde 6,70% + UVA para determinadas operaciones; ICBC ofrece una tasa desde 6,90% + UVA acreditando haberes y BBVA tiene una propuesta desde 7,50% + UVA bajo condiciones preferenciales.

Las tasas más bajas no necesariamente implican que una familia pueda acceder: también importan el monto máximo, la relación cuota-ingreso y el anticipo.

Las condiciones de las principales entidades pueden consultarse en nuestra guía de créditos hipotecarios disponibles en agosto de 2026.

La señal que deja julio

El mercado bonaerense terminó julio mejor que junio tanto en compraventas como en hipotecas. Esa recuperación mensual evita hablar de un freno generalizado, pero la comparación anual muestra que el financiamiento todavía está lejos de los niveles de 2025.

Los datos completos pueden consultarse en las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

La gran incógnita para los próximos meses será si las nuevas líneas bancarias, una eventual baja de tasas y una mayor disponibilidad de fondos consiguen convertir más consultas en operaciones concretas de vivienda.