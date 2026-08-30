Calculadora de crédito hipotecario 2026: compará cuotas y cuánto te presta cada banco

Encontrar un crédito hipotecario en 2026 puede resultar confuso: dos bancos pueden anunciar tasas similares y, sin embargo, ofrecer montos, plazos y cuotas completamente diferentes. También cambia cuánto dinero necesitás tener ahorrado y qué ingresos debe demostrar tu grupo familiar.

Para simplificar la comparación, desarrollamos una calculadora de crédito hipotecario que toma el valor de la propiedad, el anticipo disponible, tus ingresos y el plazo elegido. Con esos datos podés ver en segundos qué alternativas se acercan más a tu situación.

Calculadora de crédito hipotecario Ingresá el valor de la propiedad, tus ahorros y tus ingresos. Comparamos cuánto podrían financiarte distintos bancos y cuál sería la cuota inicial estimada. ¿En qué moneda está publicada la propiedad? Dólares (USD) Pesos argentinos Valor de la propiedad US$ Ahorros disponibles para el anticipo US$ Tipo de cambio para convertir a pesos $ Editable. Usá la cotización que quieras tomar como referencia para la operación. Ingresos netos mensuales del grupo familiar $ Plazo que querés evaluar 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años Ubicación de la vivienda Provincia de Buenos Aires CABA Otra provincia Destino Primera vivienda, única y permanente Segunda vivienda / no permanente ¿Podés acreditar sueldo o cumplir condiciones preferenciales? Sí No Algunos bancos reducen la tasa si acreditás haberes o contratás determinados productos. Simular aumento de la UVA No simular UVA +10% UVA +20% UVA +30% UVA +50% Comparar créditos hipotecarios Importante: los cálculos son orientativos y no constituyen una oferta crediticia. Las cuotas mostradas son estimaciones iniciales mediante sistema francés y pueden no incluir seguros, impuestos, gastos de escritura u otros cargos. En créditos UVA, capital y cuota se actualizan por CER. La tasa de Banco los cálculos son orientativos y no constituyen una oferta crediticia. Las cuotas mostradas son estimaciones iniciales mediante sistema francés y pueden no incluir seguros, impuestos, gastos de escritura u otros cargos. En créditos UVA, capital y cuota se actualizan por CER. La tasa de Banco Provincia es variable. Condiciones utilizadas Banco Nación BBVA Banco Ciudad ICBC Banco Provincia Supervielle

Cómo usar la calculadora de crédito hipotecario

El simulador permite ingresar propiedades publicadas tanto en dólares como en pesos. Si seleccionás dólares, podés modificar manualmente el tipo de cambio utilizado para convertir el valor del inmueble y tus ahorros.

Después solo necesitás completar cuatro datos principales:

Valor de la propiedad que querés comprar.

que querés comprar. Ahorros disponibles para utilizar como anticipo.

para utilizar como anticipo. Ingresos netos mensuales que podría considerar el banco.

que podría considerar el banco. Plazo en el que querés devolver el crédito.

También podés indicar si se trata de tu primera vivienda y si estás dispuesto a acreditar el sueldo en el banco. Este último punto es importante porque varias entidades ofrecen tasas considerablemente más bajas a quienes cobran sus haberes allí.

Qué bancos compara el simulador hipotecario 2026

La herramienta utiliza las condiciones publicadas actualmente por algunas de las principales entidades que ofrecen financiamiento para vivienda: Banco Nación, BBVA, ICBC, Banco Ciudad, Banco Provincia y Supervielle.

Las diferencias son importantes. Banco Nación mantiene una de las tasas UVA promocionales más bajas para determinados clientes que cobran sus haberes en la entidad, mientras que ICBC y BBVA también ofrecen condiciones preferenciales para quienes acreditan el sueldo. Banco Ciudad, por su parte, tiene una línea especial para primera vivienda en CABA.

En el caso de Banco Provincia, la comparación es diferente porque Provincia Vivienda no es un crédito UVA: se trata de un hipotecario tradicional en pesos con tasa variable. En agosto de 2026 la entidad informa una TNA del 24,09% para su ejemplo representativo de adquisición con haberes y un plazo de hasta 20 años.

Podés ampliar las condiciones vigentes en nuestra comparación de créditos hipotecarios disponibles en agosto de 2026.

Cuánto hay que ganar para obtener un crédito hipotecario

Uno de los cálculos más útiles de la herramienta es el ingreso mínimo estimado. Muchos bancos establecen que la primera cuota no puede superar aproximadamente el 25% de los ingresos netos computables.

Por ejemplo, si la cuota inicial de un crédito fuera de $600.000 y el banco utiliza una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar tendría que demostrar aproximadamente $2.400.000 mensuales.

La calculadora hace ese cálculo automáticamente para cada entidad. De todas formas, cumplir con el ingreso mínimo no garantiza la aprobación: el banco también puede analizar antigüedad laboral, comportamiento crediticio, otras deudas, edad y características de la propiedad.

Cuánto dinero hay que tener ahorrado para comprar una casa

La tasa no es el único número importante. También hay que observar el porcentaje máximo que financia cada banco.

Si una entidad presta hasta el 80% del valor de la propiedad, necesitás aportar al menos el 20% restante. Para una vivienda valuada en $150 millones, eso representa $30 millones de anticipo, sin contar escritura y otros gastos asociados a la operación.

En una línea que financia el 75%, el anticipo mínimo sube al 25%. Por eso un crédito con una tasa ligeramente más alta puede terminar siendo más accesible para una familia que tiene menos ahorros disponibles.

Créditos UVA: por qué la cuota puede cambiar

La mayoría de los hipotecarios disponibles actualmente están expresados en UVA, la Unidad de Valor Adquisitivo. El capital adeudado se actualiza mediante el CER, por lo que la cuota en pesos puede aumentar con el paso del tiempo.

Esto significa que una tasa de 6,7% + UVA no implica que la cuota vaya a aumentar solamente 6,7% por año. Primero evoluciona el valor de la UVA y sobre ese capital se aplica la tasa correspondiente.

El Banco Central publica diariamente el valor de la UVA y del CER, lo que permite seguir su evolución.

Por eso incorporamos en la calculadora una función opcional para simular escenarios de UVA +10%, +20%, +30% o +50%. No se trata de una predicción de inflación: sirve únicamente para visualizar cómo podría modificarse una cuota equivalente ante diferentes movimientos de la unidad.

Qué banco tiene la tasa hipotecaria más baja en 2026

Entre las condiciones verificadas a fines de agosto, Banco Nación parte desde 6,70% + UVA para determinadas operaciones de vivienda única y clientes que perciben sus haberes en la entidad. ICBC ofrece una tasa promocional del 6,90% + UVA al acreditar el sueldo, mientras que BBVA y la línea Ciudad Primera Vivienda parten desde 7,50% + UVA bajo sus respectivas condiciones.

El Banco Nación confirmó recientemente un ajuste de su tasa preferencial, que pasó del 6% al 6,7%. Podés consultar cómo quedaron las nuevas condiciones del hipotecario del Banco Nación.

Pero la tasa más baja no significa automáticamente que sea el mejor crédito. El banco que presta un porcentaje mayor del inmueble puede resultar más conveniente si tenés poco capital para el anticipo, mientras que un plazo más largo puede reducir significativamente la primera cuota.

Qué conviene comparar antes de elegir un crédito

Antes de iniciar una solicitud, conviene hacer varias simulaciones con exactamente el mismo valor de propiedad y anticipo. Los puntos que deberían compararse son:

Tasa Nominal Anual y Costo Financiero Total.

Porcentaje máximo de financiación.

Plazo disponible.

Primera cuota estimada.

Relación máxima entre cuota e ingresos.

Requisitos para mantener una tasa preferencial.

Seguros y gastos asociados.

Condiciones de cancelación anticipada.

Las tasas incluidas en esta calculadora fueron relevadas el 30 de agosto de 2026 y pueden modificarse. El resultado es orientativo y no constituye una oferta de crédito ni reemplaza la evaluación que realiza cada banco. La ventaja es que permite hacer una primera comparación con tus propios números antes de comenzar trámites en varias entidades.