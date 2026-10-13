Conmoción por la salud del papa: el vaticano confirmó un diagnóstico de cáncer de pulmón

El papa León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. La operación concluyó exitosamente y sin complicaciones, según confirmó oficialmente el Vaticano. Los estudios realizados durante el procedimiento determinaron que el pontífice presentaba un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta los pulmones.

La intervención estuvo a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica, encabezado por el profesor Stefano Margaritora. Los profesionales realizaron la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, con el objetivo de retirar el tejido afectado.

De acuerdo con el parte médico difundido por la Santa Sede, la operación duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció alrededor de tres horas en el quirófano. Posteriormente despertó con normalidad y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación ubicada en el décimo piso del establecimiento sanitario.

El diagnóstico fue confirmado durante la cirugía

El Vaticano precisó que los análisis efectuados durante la intervención confirmaron la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que ya había sido considerado por los especialistas a partir de los estudios previos.

El propio León XIV había anunciado el domingo pasado, durante el rezo del Ángelus, que los médicos habían detectado un pequeño nódulo pulmonar en una etapa temprana y que, siguiendo las recomendaciones profesionales, había decidido someterse a una operación.

Cómo continuará la recuperación del pontífice

En principio, está previsto que el Papa permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, mientras los médicos supervisan su evolución y completan los estudios necesarios para determinar si requerirá tratamientos adicionales.

Por esta situación, todas sus audiencias y actividades públicas fueron suspendidas hasta el martes 20 de octubre, aunque el Vaticano continuará informando sobre su estado de salud.

Expectativa por la visita del Papa a la Argentina

La intervención quirúrgica se produce a pocas semanas del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a Sudamérica, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Si bien hasta el momento no se anunció oficialmente la cancelación de esa gira, su realización dependerá de la evolución médica del pontífice y de las recomendaciones de los profesionales que supervisen su recuperación.

La situación genera especial expectativa en la Argentina, donde se aguarda su llegada y donde se han previsto actividades y disposiciones especiales vinculadas con la visita papal.

Por el momento, la noticia alentadora es que la operación concluyó satisfactoriamente, sin complicaciones, y que León XIV ya inició su recuperación bajo supervisión médica.