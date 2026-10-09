Conflicto con los estatales bonaerenses: por qué se frenaron las paritarias y qué puede pasar en los próximos días

Si prestás servicios en la administración pública provincial o tenés que realizar trámites en dependencias oficiales, el funcionamiento de las oficinas podría verse alterado muy pronto.

La falta de respuestas tras los últimos reclamos salariales encendió las alarmas gremiales y abre las puertas a posibles medidas de fuerza e interrupción de la atención.

Exigen la reapertura urgente de las negociaciones de la Ley 10.430

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) presentó un reclamo formal ante el ministro de Trabajo, Walter Correa.

La organización recordó que la última reunión se realizó el 24 de septiembre y que, desde entonces, el Poder Ejecutivo provincial no ha vuelto a convocar a los representantes del sector.

Liquidaciones en riesgo y la inflación acumulada de septiembre

El principal motivo de la urgencia radica en los plazos administrativos para el cobro de haberes, ya que las liquidaciones salariales del mes de septiembre ya cerraron sin ningún tipo de incremento.

Desde los sindicatos alertaron que los salarios perdieron terreno frente al aumento constante en los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad.

Estado de alerta, asamblea permanente y amenaza de paro

Ante el silencio oficial, el Consejo Directivo de la Fegeppba analiza declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todas las dependencias.

Advirtieron que, si no hay una mesa de diálogo inmediata, iniciarán acciones directas y paros de actividades que afectarán el normal desarrollo de la administración pública.

ATE convoca a un paro de actividades y movilización a la Legislatura

A la presión salarial de Fegeppba se le suma la medida de fuerza ya confirmada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El gremio realizará un paro con movilización a la Legislatura provincial para exigir que el Presupuesto incluya los cargos necesarios para el pase a planta permanente de becarios y contratados.