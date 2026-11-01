Noviembre comenzó pasado por agua: cómo estará el tiempo durante la primera semana

El anteúltimo mes del año arrancó con lluvias y tormentas en buena parte del territorio bonaerense. Hay alertas meteorológicas vigentes y el pronóstico anticipa una semana de condiciones cambiantes, con mejoras temporarias y nuevas precipitaciones. Faltan solamente 60 días para terminar 2026.

Este domingo 1, la provincia de Buenos Aires comenzó el anteúltimo mes de 2026 bajo un escenario de marcada inestabilidad, con precipitaciones, tormentas y advertencias meteorológicas que alcanzan diferentes regiones del territorio bonaerense.

Después de un cierre de octubre caracterizado por sucesivos episodios de lluvias, el nuevo mes no trajo una mejora inmediata. Por el contrario, las condiciones adversas continuaron durante el domingo, con abundante nubosidad y probabilidad de tormentas localmente fuertes.

Sin embargo, el pronóstico anticipa que el sol volverá a ganar protagonismo durante la semana, aunque la estabilidad no será definitiva y podrían registrarse nuevas precipitaciones.

Alertas amarillas y naranjas por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias para distintos sectores bonaerenses durante este domingo.

La alerta naranja comprende principalmente áreas del oeste y noroeste provincial, donde podrían registrarse tormentas fuertes o severas, acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos oscilan entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de registros mayores en forma localizada.

Por su parte, la alerta amarilla incluye sectores del centro, este y sudeste bonaerense. Allí se esperan precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente.

Las advertencias abarcan principalmente la tarde y noche del domingo, con posibilidades de que las condiciones inestables se prolonguen hasta las primeras horas del lunes.

Cómo estará el tiempo durante la primera semana de noviembre

El panorama para los próximos días muestra alternancia entre períodos de mejoramiento, nubosidad y nuevas lluvias. Las temperaturas máximas se ubicarían mayormente entre los 21 y 27 grados, con valores más frescos hacia el fin de semana.

Pronóstico para los próximos días

2 al 7 de noviembre

Lunes 2 Mejoras y posibles tormentas aisladas por la tarde 27° Martes 3 Nuboso, con chaparrones hacia la tarde y noche 21° Miércoles 4 Lluvias por la mañana y sol por la tarde 24° Jueves 5 Mayormente soleado, con riesgo de chaparrones aislados 26° Viernes 6 Nueva posibilidad de lluvias 23° Sábado 7 Mayormente soleado y más fresco 22°

¿Cuándo volverá el sol?

La buena noticia para quienes esperan una pausa de las precipitaciones es que el lunes podrían aparecer los primeros períodos soleados, aunque todavía existiría la posibilidad de tormentas aisladas.

La mejoría más marcada llegaría el miércoles 4 durante la tarde, luego de un comienzo de jornada con probables lluvias.

Para el jueves 5 se espera una jornada predominantemente soleada y agradable, con temperaturas cercanas a los 26 grados. No obstante, algunos pronósticos mantienen una posibilidad de chaparrones aislados hacia el final del día.

El viernes 6 podría regresar la inestabilidad, mientras que el sábado 7 se perfila como otra jornada favorable para las actividades al aire libre, con cielo mayormente despejado y temperaturas más moderadas.

Comenzó la cuenta regresiva: faltan 60 días para finalizar 2026

El inicio de noviembre también marca el ingreso en la recta final del calendario. Desde este domingo 1 de noviembre, quedan 60 días completos para que termine 2026, un año que comienza a transitar sus últimas semanas.

Por delante quedan noviembre y diciembre, dos meses en los que la primavera irá dejando paso al verano, estación que comenzará durante la segunda quincena de diciembre.