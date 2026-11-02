Feriados de noviembre: confirman las fechas del nuevo día no laborable a nivel nacional y provincial

El calendario del penúltimo mes del año viene con modificaciones de último momento y jornadas de descanso confirmadas a nivel nacional.

A continuación, te detallamos todas las fechas de feriados nacionales e impactos oficiales para este mes.

Feriado nacional confirmado: las actividades del lunes 9 de noviembre

El Poder Ejecutivo oficializó mediante el Decreto N.º 1103/2026 un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre.

Esta medida responde al marco de las actividades programadas en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de la visita apostólica del papa León XIV.

Al tratarse de una jornada sin actividad laboral en todo el país, impactará de manera generalizada en la administración pública, bancos y comercios.

Esquema especial por la visita papal: feriado provincial del miércoles 11

Sumado al día nacional, se estableció un feriado de alcance provincial para el miércoles 11 de noviembre.

La jornada coincidirá directamente con el itinerario del pontífice en su visita al santuario de Luján y su posterior despedida de Argentina.

Esta fecha contempla el cese de tareas administrativas y bancarias en las dependencias estatales de la jurisdicción bonaerense.

Martes 10 de noviembre: cómo funcionará la jornada intermedia

Ante las dudas sobre la posibilidad de un puente o fin de semana extra largo, las autoridades confirmaron el estatus del martes 10 de noviembre.

Esa jornada será día hábil de actividad normal en la provincia de Buenos Aires.

El feriado previsto para ese martes tendrá alcance exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, por lo que los servicios en suelo bonaerense operarán de forma habitual.

Impacto en el calendario: cómo organizarse durante el mes

Con este esquema de fechas decretado por el Gobierno, el mes de noviembre contará con dos jornadas no laborables clave a nivel nacional y provincial.

Para evitar imprevistos con trámites o pagos, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: