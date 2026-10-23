Judiciales bonaerenses aceptaron un aumento del 6%: cuándo se cobra y qué pasa con jubilados

Los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires aceptaron este viernes 23 de octubre una nueva propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó que las asambleas de las 20 departamentales aprobaron por amplísima mayoría un incremento del 6% para el tramo final del año.

El acuerdo establece una aplicación en dos cuotas del 3%, ambas calculadas sobre los salarios de septiembre de 2026. El primer tramo corresponde a los haberes de octubre y el segundo a los de noviembre. También se fijó la reapertura de la negociación en diciembre, un dato que mantiene abierta la discusión frente a la evolución de los precios.

Ver también: El aumento anterior de judiciales y los cambios en sus recibos.

Cómo se pagará el aumento salarial del 6% a los judiciales

De acuerdo con la comunicación del gremio, el incremento se estructura de la siguiente manera:

3% con los salarios de octubre , respecto de la base salarial de septiembre.

, respecto de la base salarial de septiembre. 3% con los salarios de noviembre , también calculado sobre los sueldos de septiembre.

, también calculado sobre los sueldos de septiembre. Nueva reunión paritaria en diciembre para revisar la situación salarial.

Es importante aclarar que la suma de dos tramos no implica aplicar un interés compuesto entre octubre y noviembre: la AJB informó que ambos porcentajes toman como referencia septiembre. Por ese motivo, la lectura del impacto sobre el bolsillo debe hacerse a partir del recibo y de los componentes salariales de cada categoría.

La medida alcanza al personal del Poder Judicial bonaerense contemplado por la negociación sectorial. No equivale a un incremento general para todos los trabajadores del Estado provincial ni debe extrapolarse automáticamente a docentes, médicos u otras ramas con paritarias diferentes.

Qué aumento acumulado informó la AJB para 2026

La Asociación Judicial Bonaerense señaló que, con los nuevos tramos, el incremento acumulado a noviembre de 2026 llegará al 26% para la subcategoría F. Para las categorías restantes, el porcentaje varía de acuerdo con la escala, hasta alcanzar el 38,9% para A1, vinculada con trabajadores de mayor antigüedad.

Esto explica por qué no necesariamente todos los judiciales observarán el mismo porcentaje acumulado en el año, aunque la pauta acordada para octubre y noviembre sea del 6% sobre la misma base. La estructura escalafonaria y las mejoras previas inciden en el cálculo acumulado.

Jubilados y pensionados judiciales: cuándo se acreditará la suba

El tratamiento de los haberes pasivos será distinto al del personal en actividad. Según la AJB, el calendario de liquidación del Instituto de Previsión Social (IPS) ya se encontraba cerrado, por lo que jubilados y pensionados del sector recibirán ambos tramos juntos con los haberes de noviembre.

Esta precisión es relevante para evitar confusiones al consultar el cobro de octubre: no se trata de dos beneficios diferentes, sino de la acumulación de los tramos salariales acordados que se trasladan al esquema de liquidación de jubilados y pensionados alcanzados.

Dónde consultar el impacto en el salario y cuándo será la próxima paritaria

La AJB puso a disposición de sus afiliados una calculadora salarial en su página web. Esa herramienta permite hacer simulaciones según la categoría correspondiente, aunque el importe definitivo siempre debe comprobarse con el recibo del trabajador.

El gremio anticipó que las negociaciones continuarán en diciembre de 2026. En esa instancia las partes volverán a analizar los salarios y la inflación. La aceptación anunciada hoy cierra la discusión sobre esta propuesta puntual, pero no constituye una promesa de un nuevo incremento para diciembre.

También conviene distinguir entre el mes que figura en el recibo y el día en que se acredita el dinero. Una suba correspondiente a los haberes de octubre puede percibirse en el siguiente mes calendario, según el régimen de pagos. Lo mismo sucede con los haberes de noviembre. Para conocer el monto exacto que llegará a la cuenta, cada agente debe revisar la escala vigente, su subcategoría y los conceptos de su liquidación, además de los descuentos personales aplicados.