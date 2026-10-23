Cuenta DNI: descuentos del sábado 24 y domingo 25 de octubre para ahorrar en tus compras

Los descuentos de Cuenta DNI para el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026 ofrecen oportunidades concretas para ahorrar en salidas gastronómicas y compras para mascotas en la Provincia de Buenos Aires. El esquema oficial del mes contempla hasta $8.000 de reintegro por persona en cada una de esas promociones, siempre que se cumplan sus condiciones.

La clave está en distinguir qué descuento rige durante los dos días y cuál se activa solamente el sábado. También hay que mirar el tope semanal, el comercio adherido y la modalidad de pago; una compra en un local que no participa de la promoción puede no generar devolución.

Gastronomía: 25% de descuento el sábado y el domingo

La promoción gastronómica alcanza tanto al sábado 24 como al domingo 25 de octubre. Según Banco Provincia, el beneficio es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona en comercios gastronómicos adheridos.

Para llegar a la devolución máxima de $8.000, se necesita realizar un gasto alcanzado por la promoción de $32.000 dentro del período correspondiente. Por ejemplo, una consumición de $20.000 genera un ahorro teórico de $5.000 si se cumplen todas las condiciones; una de $40.000 no supera los $8.000 debido al tope.

Si una persona utiliza parte del límite el sábado, el saldo disponible para el domingo depende de cuánto reintegro haya acumulado dentro de esa misma semana. No son $8.000 por día; es un máximo semanal por persona.

Pet shops: 30% de descuento, pero solamente el sábado

La otra promoción relevante es la de pet shops, que en octubre se ofrece los sábados. El beneficio equivale al 30%, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Para llegar a ese límite se requieren aproximadamente $26.667 en consumos válidos.

En una compra de alimento o accesorios para mascotas de $15.000, el 30% equivale a $4.500. En una compra de $30.000, el beneficio teórico sería de $9.000, pero el reintegro efectivo no debería superar los $8.000 del tope establecido. El domingo no corresponde asumir que esta promoción continúa, porque la comunicación oficial la fija para los sábados.

Ver también: La guía de topes y promociones de Cuenta DNI de octubre.

Qué revisar antes de pagar para recibir el reintegro

Comercio adherido: comprobar que el local participa de la promoción específica.

comprobar que el local participa de la promoción específica. Día de vigencia: gastronomía sábado y domingo; pet shops únicamente el sábado.

gastronomía sábado y domingo; pet shops únicamente el sábado. Medio de pago: verificar qué operaciones desde la aplicación se encuentran habilitadas por el beneficio.

verificar qué operaciones desde la aplicación se encuentran habilitadas por el beneficio. Tope por persona: el límite se calcula por semana y no vuelve a empezar por cada compra.

el límite se calcula por semana y no vuelve a empezar por cada compra. Devolución: el dinero puede acreditarse con posterioridad al pago; revisar las condiciones oficiales.

Otros beneficios de octubre, como el descuento de ferias y mercados, pueden tener sus propios porcentajes y límites. No conviene dar por hecho que se acumulan con gastronomía o pet shops: cada promoción tiene reglas particulares. Una forma práctica de organizar las compras es consultar el detalle del comercio en la aplicación antes de confirmar el pago.

Dónde consultar todos los comercios y promociones

Banco Provincia publica la grilla de octubre en su portal de noticias y dirige a sus canales oficiales para consultar comercios adheridos. Como las promociones pueden tener exclusiones por rubro, tipo de operación y condición del establecimiento, lo más confiable es revisar esa información antes de efectuar el consumo.

El dato central para este fin de semana es sencillo: gastronomía al 25% durante ambos días y pet shops al 30% el sábado, con reintegros que pueden llegar a $8.000 por persona bajo las condiciones informadas por la entidad.