Alerta por cianobacterias en 11 municipios bonaerenses: cuáles son las zonas bajo advertencia

La Provincia de Buenos Aires actualizó este viernes 23 de octubre el mapa de riesgo por cianobacterias y confirmó una alerta naranja en 11 municipios. El aviso comprende espejos de agua de distritos turísticos y localidades del interior, entre ellos Chascomús, Lezama y Monte Hermoso. Antes de acercarse a una laguna, conviene consultar el estado vigente y respetar la señalización del lugar.

El informe de la Subsecretaría de Recursos Hídricos identifica un escenario de riesgo medio. No significa que todos los sectores acuáticos del municipio tengan idéntica condición, pero sí que las autoridades recomiendan extremar cuidados y evitar ingresar al agua cuando esté colocada la bandera sanitaria. La información se actualiza mediante observaciones locales y satelitales.

Cuáles son los 11 municipios con alerta naranja por cianobacterias

De acuerdo con la actualización oficial del 23 de octubre de 2026, el listado de distritos incluidos en el nivel naranja está compuesto por los siguientes municipios:

Avellaneda .

. Bragado .

. Chascomús .

. Daireaux .

. General Pinto .

. Lezama .

. Monte Hermoso .

. Pehuajó .

. Rivadavia .

. San Miguel del Monte .

. Trenque Lauquen.

La ubicación de las zonas observadas debe consultarse en el mapa oficial del Cianosemáforo, que permite visualizar los reportes y la situación de cada área. La ausencia de una advertencia no constituye por sí sola una garantía de que sea seguro entrar al agua, especialmente si en el lugar aparecen acumulaciones verdosas o existe señalización preventiva.

Qué significa la alerta naranja y qué deben hacer los visitantes

La Provincia clasifica el naranja como riesgo medio e indica que corresponde la bandera sanitaria por cianobacterias. Si está izada, la recomendación es no ingresar al agua. También aconseja consultar a guardavidas o autoridades locales ante cualquier duda, en vez de decidir solamente por el aspecto visual de la laguna.

Las cianobacterias son microorganismos presentes en ambientes acuáticos. Algunas floraciones pueden producir toxinas y formar manchas que recuerdan a pintura verde, espuma o partículas agrupadas en superficie. No se puede determinar a simple vista si una floración específica produce toxinas; por eso el monitoreo oficial y las advertencias tienen valor preventivo.

No nadar ni practicar deportes acuáticos donde exista bandera sanitaria.

Evitar que niños y mascotas entren en contacto con manchas o acumulaciones sospechosas.

No ingerir agua del cuerpo afectado y evitar llevarse agua a la boca.

Si hubo contacto accidental, salir del agua y enjuagar la piel con agua limpia.

Consultar la señalización y el mapa antes de planificar una visita.

Ver también: Qué ocurre en las lagunas cuando aparece una floración de cianobacterias.

Cómo se realiza el monitoreo y dónde ver el mapa actualizado

El sistema provincial trabaja con observaciones enviadas por los municipios y datos obtenidos mediante satélites. Al cruzar ambas fuentes, busca detectar cambios y ofrecer una representación más precisa del riesgo. En esta etapa participan 51 municipios, según informó Recursos Hídricos. Si no se obtienen datos territoriales o satelitales, algunos puntos pueden quedar expresamente señalados como sin datos.

Eso es importante para interpretar los colores correctamente: sin datos no debe entenderse como ausencia de riesgo. Una laguna puede cambiar de aspecto con el viento, la temperatura y otras condiciones, de modo que el estado observado esta mañana no necesariamente describe todas las situaciones posibles al llegar por la tarde.

El mapa provincial y sus recomendaciones se consultan en gba.gob.ar/cianobacterias. Para quienes planean una salida recreativa durante el fin de semana, revisar el reporte más reciente y las indicaciones del municipio es una medida sencilla que permite tomar mejores decisiones.

Ante síntomas después de la exposición, como irritación cutánea o malestar digestivo, es conveniente comunicar el antecedente de contacto con agua sospechosa al profesional de salud que realice la evaluación. La prevención resulta especialmente relevante para las mascotas, que pueden lamerse el pelaje o ingerir agua mientras juegan. Las advertencias vigentes se refieren al riesgo de contacto recreativo y no autorizan conclusiones sobre la potabilidad domiciliaria, que debe verificarse por canales específicos del prestador y de las autoridades competentes.