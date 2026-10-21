Dos muertes que conmueven a chascomús y renuevan la preocupación por la salud mental

La comunidad de Chascomús atraviesa momentos de profunda tristeza y preocupación luego de conocerse el fallecimiento por autodeterminacion de dos jóvenes mujeres en circunstancias vinculadas con decisiones de autodeterminación, ocurridas con escasa diferencia de tiempo durante el último fin de semana y el comienzo de ésta.

El primero de los hechos se registró el sábado 17 de octubre, cuando una joven mujer perdió la vida en circunstancias que provocaron consternación entre sus familiares, allegados y personas de su entorno.

Apenas dos días después, durante la tarde del lunes 19 de octubre, se produjo otro lamentable episodio que tuvo como protagonista a una integrante de alto rango de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo fallecimiento generó una nueva expresión de dolor y preocupación.

La proximidad temporal entre ambas pérdidas ha despertado inquietud en distintos sectores de la comunidad, poniendo nuevamente en primer plano la importancia de abordar la salud mental con responsabilidad, sensibilidad y compromiso colectivo.

Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, que deben ser tratadas con el máximo respeto hacia la intimidad de las personas fallecidas y sus familias, estos acontecimientos invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los espacios de escucha, acompañamiento y atención profesional para quienes atraviesan situaciones de profundo sufrimiento emocional.

Los especialistas en salud mental coinciden en que estas situaciones responden a realidades complejas y múltiples factores, por lo que resulta fundamental evitar interpretaciones simplistas, especulaciones o señalamientos que puedan incrementar el dolor de los seres queridos.

La prevención, el acompañamiento y la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad emocional constituyen herramientas fundamentales. Escuchar sin juzgar, prestar atención a los cambios de comportamiento, ofrecer contención y facilitar el acceso a profesionales de la salud pueden resultar acciones de enorme importancia.

Asimismo, estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas de salud mental, garantizando dispositivos de atención accesibles y redes comunitarias de acompañamiento, tanto para la población en general como para quienes desempeñan tareas de elevada exigencia emocional y responsabilidad.

Chascomús enfrenta así días de tristeza y reflexión, en los que el respeto por las familias afectadas debe estar acompañado por un mensaje claro a toda la sociedad: ninguna persona que atraviese una situación de sufrimiento emocional debería sentirse sola ni encontrar obstáculos para recibir ayuda.

En momentos como estos, hablar, escuchar, acompañar y pedir ayuda puede marcar una diferencia fundamental. El compromiso de toda la comunidad resulta indispensable para construir espacios de mayor comprensión, empatía y cuidado de la vida.

LÍNEAS DE AYUDA Y CONTENCIÓN EMOCIONAL: Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de angustia profunda o crisis emocional, podés comunicarte al 0800-345-1435, línea de asistencia desde todo el país, o al 0800-999-0091, servicio nacional gratuito y confidencial de atención en urgencias de salud mental, disponible las 24 horas. Pedir ayuda es un acto de valentía. No tenés que atravesar ese momento en soledad.