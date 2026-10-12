Comenzó el traslado de 1. 500 presos de la cárcel de devoto a marcos paz

El Gobierno nacional puso en marcha un importante operativo penitenciario para trasladar a unos 1.500 internos alojados en la histórica cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. La medida representa el inicio del proceso de desocupación definitiva del establecimiento porteño.

El procedimiento comenzó el domingo 11 de octubre, cuando 326 personas privadas de su libertad fueron trasladadas al nuevo complejo bonaerense, bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado por fuerzas federales. Durante este lunes 12, feriado nacional, continuaron los movimientos con un segundo grupo de internos.

La operación se desarrolla de manera gradual y bajo estrictas medidas de seguridad, con la intervención del Servicio Penitenciario Federal y otras fuerzas nacionales. Los traslados se realizan en vehículos especialmente custodiados, acompañados por motocicletas y móviles destinados a garantizar la seguridad durante los recorridos.

Una nueva cárcel con capacidad para más de 2.200 internos

El establecimiento de Marcos Paz fue construido sobre un predio de aproximadamente 80 hectáreas y dispone de cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con una capacidad total de 2.232 personas.

La obra, cuya ejecución permaneció paralizada durante varios años, fue reactivada en diciembre de 2024 mediante un acuerdo entre las autoridades nacionales y porteñas.

El nuevo complejo permitirá concentrar parte de la población penitenciaria federal en instalaciones especialmente diseñadas para ese propósito, incorporando sistemas de vigilancia, controles de acceso y mecanismos de seguridad.

Cómo se realiza el operativo

Para organizar los movimientos se constituyó un Comando Unificado Federal, responsable de coordinar las distintas etapas del traslado y prevenir posibles incidentes.

La planificación contempla las características de cada interno, su situación penitenciaria y las condiciones de seguridad necesarias para efectuar los desplazamientos.

Además, se implementaron pulseras identificatorias con códigos QR, destinadas a facilitar el registro y seguimiento de las personas trasladadas.

Qué sucederá con la cárcel de Devoto

La desocupación del histórico establecimiento constituye uno de los principales objetivos del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la administración porteña.

Una vez completado el traslado de los aproximadamente 1.500 internos, está previsto que el complejo de Marcos Paz reciba también a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición de la Justicia nacional.

El cierre definitivo de Devoto pondrá fin a una prolongada etapa de funcionamiento de uno de los establecimientos penitenciarios más conocidos de la Argentina.

Cuestionamientos por los traslados

El procedimiento también generó cuestionamientos de familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre la falta de información previa acerca de los movimientos y del destino de algunos internos.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se plantearon preocupaciones relacionadas con la comunicación a familiares, defensores y organismos de control.

Mientras tanto, el operativo continuará de manera progresiva hasta completar la reubicación prevista, sin que se haya informado una fecha definitiva para concluir todas las etapas.