Colapinto en el gp de bélgica: horarios de la clasificación y la carrera y dónde ver en vivo

Colapinto en el GP de Bélgica afronta uno de los fines de semana más desafiantes de la temporada de Fórmula 1. Tras mostrar una importante evolución durante las prácticas del viernes, el piloto argentino buscará trasladar ese rendimiento a la clasificación y llegar con posibilidades concretas de sumar puntos en la carrera.

La actividad se desarrolla en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, donde las rectas de alta velocidad, las curvas rápidas y el clima cambiante pueden alterar cualquier planificación. Para los seguidores argentinos, las sesiones decisivas se disputarán durante la mañana del sábado 18 y el domingo 19 de julio.

Colapinto en el GP de Bélgica: horarios completos en Argentina

El Gran Premio de Bélgica 2026 comenzó el viernes con dos tandas de entrenamientos libres. La tercera práctica y la clasificación se realizarán el sábado, mientras que la carrera principal se largará el domingo a las 10:00.

Día Actividad Horario de Argentina Viernes 17 de julio Práctica libre 1 08:30, finalizada Viernes 17 de julio Práctica libre 2 12:00, finalizada Sábado 18 de julio Práctica libre 3 07:30 Sábado 18 de julio Clasificación 11:00 Domingo 19 de julio Carrera 10:00

El cronograma publicado por la Fórmula 1 para el Gran Premio de Bélgica establece una carrera de 44 vueltas, con una distancia total superior a los 308 kilómetros.

Dónde ver a Colapinto en vivo desde Argentina

La clasificación y la carrera del GP de Bélgica se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports Argentina. El canal está disponible en los principales servicios de cable y televisión satelital del país, aunque su ubicación puede variar según el operador contratado.

La alternativa online será Disney+ Premium, plataforma que incluye las transmisiones deportivas de ESPN. Para acceder a todas las sesiones de Fórmula 1 es necesario contar con el plan que incorpora los eventos deportivos exclusivos.

Televisión: Fox Sports Argentina.

Fox Sports Argentina. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Clasificación: sábado a las 11:00.

sábado a las 11:00. Carrera: domingo a las 10:00.

Se recomienda ingresar a la transmisión algunos minutos antes, ya que la previa suele incluir el estado de la pista, las condiciones meteorológicas y las posibles sanciones que pueden modificar la grilla de largada.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas del viernes

Franco Colapinto comenzó el fin de semana con un 15° puesto en la primera práctica libre. En esa sesión completó 23 vueltas y consiguió un mejor registro de 1m49s403, superando además a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

La mejora más significativa llegó en la segunda tanda. El argentino marcó 1m47s147 y terminó en la séptima posición, a poco más de un segundo de Kimi Antonelli, quien encabezó la clasificación con Mercedes.

El resultado dejó una señal positiva para Alpine, especialmente porque Colapinto pudo ubicarse entre los diez primeros en una sesión marcada por interrupciones. Gasly, en cambio, sufrió un fuerte golpe contra las defensas y provocó una bandera roja durante los minutos finales.

El desafío de clasificar bien en Spa-Francorchamps

La posición de largada será determinante. Spa permite sobrepasos gracias a sus extensas rectas, pero comenzar desde la mitad del pelotón aumenta el riesgo de quedar involucrado en incidentes durante la primera vuelta.

El circuito mide 7,004 kilómetros y es el más largo del calendario actual. Entre sus sectores más conocidos aparecen Eau Rouge y Raidillon, una combinación que exige precisión y confianza para mantener la velocidad en subida.

También habrá que seguir de cerca el pronóstico. En esta región de Bélgica puede llover sobre una parte del trazado mientras otro sector permanece seco, una particularidad que convierte la elección de neumáticos en una decisión clave.

Después de finalizar noveno en Gran Bretaña, Colapinto llega a Bélgica con la posibilidad de volver a pelear por puntos. El rendimiento mostrado en la segunda práctica elevó las expectativas, pero el dato decisivo surgirá el sábado a las 11:00, cuando deberá buscar un lugar en la Q3 y una posición favorable para la carrera del domingo.