Hasta dónde llegó inglaterra en el mundial 2022 y el penal que cambió su destino

Hasta dónde llegó Inglaterra en el Mundial 2022 volvió a convertirse en una pregunta frecuente antes de un nuevo cruce decisivo del seleccionado británico. Su participación en Qatar tuvo goleadas, momentos de solidez y una eliminación marcada por una jugada que todavía forma parte de los grandes recuerdos de aquella Copa del Mundo.

El equipo dirigido entonces por Gareth Southgate llegó al torneo como uno de los candidatos europeos y atravesó la primera fase sin derrotas. Sin embargo, el camino se volvió mucho más exigente cuando apareció uno de los seleccionados más poderosos del campeonato.

Hasta dónde llegó Inglaterra en el Mundial 2022

Inglaterra alcanzó los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Su recorrido terminó el 10 de diciembre, cuando perdió 2-1 frente a Francia en el estadio Al Bayt, en un partido que se definió durante los últimos minutos.

El conjunto inglés estuvo cerca de forzar el alargue, pero Harry Kane falló un penal cuando faltaban pocos minutos para el cierre. La pelota se fue por encima del travesaño y Francia conservó la ventaja que le permitió avanzar a las semifinales.

Según el informe oficial de la FIFA sobre aquel partido, Kane había convertido anteriormente otro penal, pero no pudo repetir frente al arquero Hugo Lloris en la segunda oportunidad.

Cómo fue el recorrido de Inglaterra en Qatar 2022

La campaña inglesa comenzó con una actuación contundente. En el debut del Grupo B derrotó 6-2 a Irán, con una producción ofensiva que reforzó su condición de candidato.

En la segunda fecha empató 0-0 frente a Estados Unidos, en uno de sus encuentros más discretos. Luego recuperó su mejor versión y venció 3-0 a Gales para terminar como líder de la zona con siete puntos, nueve goles a favor y apenas dos en contra.

Instancia Partido Resultado Fase de grupos Inglaterra vs. Irán 6-2 Fase de grupos Inglaterra vs. Estados Unidos 0-0 Fase de grupos Gales vs. Inglaterra 0-3 Octavos de final Inglaterra vs. Senegal 3-0 Cuartos de final Inglaterra vs. Francia 1-2

En octavos de final, Inglaterra superó con autoridad a Senegal. Jordan Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka marcaron los goles del 3-0 que clasificó al seleccionado europeo para enfrentar a Francia.

El partido que eliminó a Inglaterra del Mundial

Francia abrió el marcador con un remate de Aurélien Tchouaméni durante el primer tiempo. Inglaterra reaccionó después del descanso y consiguió el empate mediante un penal convertido por Kane.

El partido parecía encaminado hacia un cierre abierto, pero Olivier Giroud apareció dentro del área y marcó de cabeza el 2-1. Poco después, una falta sobre Mason Mount le dio a Inglaterra una nueva posibilidad desde los doce pasos.

Kane volvió a enfrentar a Lloris, su compañero en Tottenham, pero esta vez remató por encima del arco. Fue la última gran oportunidad inglesa antes de la eliminación. El registro del encuentro publicado por la Federación Inglesa de Fútbol confirma que la campaña terminó con aquella derrota por 2-1.

Qué posición ocupó Inglaterra en Qatar 2022

La Copa del Mundo no establece una clasificación oficial completa del quinto al octavo puesto basada únicamente en la ronda alcanzada. En términos deportivos, Inglaterra quedó entre los ocho mejores equipos del Mundial 2022 al disputar los cuartos de final.

La actuación fue inferior a la conseguida cuatro años antes en Rusia 2018, cuando el conjunto inglés llegó a las semifinales y terminó cuarto después de perder frente a Croacia y Bélgica.

En Qatar, Inglaterra cerró su participación con tres victorias, un empate y una derrota. Marcó 13 goles en cinco partidos y recibió cuatro, aunque esa producción no alcanzó para superar la primera prueba frente a otra de las grandes potencias del torneo.