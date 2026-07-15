El niño en la provincia de buenos aires: el fenómeno se acerca y la provincia prepara un plan

El Niño en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser una posibilidad lejana y empezó a ocupar un lugar central en los reportes climáticos y en la agenda de prevención del gobierno bonaerense. La señal no implica que todos los distritos vayan a inundarse ni que cada tormenta esté asociada al fenómeno, pero sí marca un cambio de escenario para los próximos meses.

El dato más importante está en los informes oficiales: el boletín de julio del Servicio Meteorológico Nacional ya describe condiciones consistentes con una fase cálida de El Niño y advierte que, para el trimestre julio-agosto-septiembre, los modelos dinámicos y estadísticos muestran una probabilidad cercana al 100% de continuidad del fenómeno.

El Niño en la Provincia de Buenos Aires: qué cambió en los últimos informes

Hasta hace algunas semanas, el escenario todavía se leía como una transición. Ahora, los principales centros de monitoreo coinciden en que el Pacífico ecuatorial muestra señales más firmes: temperaturas superficiales por encima de lo normal, vientos alisios debilitados y una atmósfera que empieza a responder al calentamiento del océano.

La NOAA, a través de su Centro de Predicción Climática, mantiene el estado de aviso por El Niño y proyecta que el fenómeno podría fortalecerse hacia fin de año. En su última actualización, el organismo indicó una probabilidad del 97% de que El Niño persista hasta comienzos de la primavera del hemisferio norte, período que para la Argentina coincide con el inicio del otoño de 2027.

El punto que más miran los especialistas es la intensidad. Según el informe técnico de NOAA CPC, para el trimestre octubre-diciembre de 2026 existe una chance del 81% de un El Niño muy fuerte. Aun así, ese dato no debe traducirse como pronóstico directo de inundación para cada localidad bonaerense: los impactos regionales dependen de la circulación atmosférica, la humedad del suelo, el estado de cuencas, los eventos de tormenta y la infraestructura disponible.

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Qué puede pasar con las lluvias y el calor

En la región pampeana y el este de la Argentina, El Niño suele estar asociado a mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal y a temperaturas que pueden ubicarse por encima de los valores habituales. Eso no significa lluvia permanente, sino un contexto más favorable para eventos intensos, con acumulados importantes en cortos períodos.

El propio SMN aclaró en su actualización de junio que los efectos no aparecen de inmediato, porque la atmósfera necesita tiempo para acoplarse a las nuevas condiciones del océano. Por eso, la atención está puesta especialmente en la segunda mitad del año, cuando el fenómeno podría ganar fuerza y coincidir con meses sensibles para la producción agropecuaria, los caminos rurales y los sistemas urbanos de drenaje.

La Organización Meteorológica Mundial también pidió preparación, con una advertencia clara: los pronósticos estacionales permiten anticipar decisiones, pero no reemplazan a los alertas de corto plazo. Para los vecinos, esto significa seguir los avisos del SMN antes de viajar, no circular por calles o caminos anegados y revisar desagües, canaletas y techos antes de las tormentas fuertes.

El plan que activó la Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura bonaerense informó que el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias trabaja sobre un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático. Según la Provincia, el esquema busca anticiparse a fenómenos meteorológicos extremos con tres ejes: monitoreo hidrometeorológico, prevención operativa y medidas estructurales.

Entre las acciones mencionadas aparecen el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico, la Mesa de Riesgo Hídrico, los informes de la Autoridad del Agua, la limpieza de ríos y arroyos, el mantenimiento de canalizaciones, el recambio de alcantarillas y la puesta a punto de compuertas y bombas.

El plan también incluye 135 intervenciones y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, además de 10 intervenciones de infraestructura hidráulica regional orientadas a reducir el impacto de inundaciones y sequías en áreas productivas.

Como había informado INFOZONA en una nota previa sobre el plan bonaerense ante la posible llegada de El Niño, la preocupación no se limita a las grandes ciudades. En la Provincia de Buenos Aires, los caminos rurales, los bajos naturales, los canales, las lagunas y las cuencas con antecedentes de anegamientos suelen definir la magnitud real del impacto.

Qué zonas deberían prestar más atención

No hay un listado oficial cerrado de municipios que vayan a ser afectados, y sería incorrecto anticiparlo como certeza. Sin embargo, por antecedentes y características del territorio, los puntos más sensibles suelen ser los distritos con suelos saturados, caminos rurales deteriorados, canales con baja capacidad de escurrimiento o barrios con problemas de drenaje.

También conviene diferenciar la Provincia de Buenos Aires de CABA. La Ciudad tiene otra escala urbana, otra red de desagües y otra gestión del riesgo; por eso, aunque comparta parte del contexto regional, el impacto operativo no se mide de la misma forma que en municipios bonaerenses con zonas rurales extensas.

Para productores, municipios y vecinos, la recomendación práctica es seguir tres fuentes: alertas del SMN, comunicados de Defensa Civil local y reportes provinciales de riesgo hídrico. El Niño ya está en los informes; ahora la diferencia estará en cuánto se anticipe cada distrito antes de que lleguen los eventos más fuertes.