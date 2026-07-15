Todo listo para la semifinal: así estará el tiempo para alentar a la scaloneta

Este miércoles 15 de julio será una jornada muy especial para los argentinos. La Selección Nacional enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un partido que promete paralizar al país. Desde varias horas antes del encuentro se espera una fuerte disminución de la actividad comercial y un importante movimiento de personas que se reunirán en hogares, bares, clubes y espacios públicos para alentar a la Scaloneta.

Como ocurre en cada cita trascendental de la Albiceleste, en caso de un triunfo argentino los festejos volverán a trasladarse a calles, plazas y principales avenidas de las ciudades bonaerenses, por lo que las condiciones del tiempo serán un factor clave para quienes planean celebrar.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Buenos Aires presentará durante este miércoles condiciones de tiempo estables, sin precipitaciones generalizadas y con temperaturas frías durante la mañana, pero con un leve ascenso durante la tarde. En gran parte del territorio bonaerense se espera cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con vientos leves y buena visibilidad.

Las mínimas oscilarán entre los 2 y 8 grados, con posibilidad de heladas en sectores del centro y sur provincial durante las primeras horas del día, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 13 y 17 grados, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a celebrar una vez finalizado el encuentro.

Si Argentina consigue el ansiado pase a la final, miles de bonaerenses seguramente volverán a reunirse espontáneamente en plazas, centros cívicos y calles principales para compartir una nueva alegría futbolera. En ese contexto, se recomienda asistir bien abrigados, especialmente niños y adultos mayores, utilizar ropa de abrigo adecuada para las bajas temperaturas nocturnas, hidratarse, respetar las normas de tránsito y evitar conductas riesgosas al momento de los festejos.

También se aconseja celebrar de manera responsable, sin arrojar elementos peligrosos, respetando a los demás y siguiendo las indicaciones de las autoridades en caso de cortes de tránsito o importantes concentraciones de personas.

La expectativa es enorme. El país volverá a detenerse durante noventa minutos para vivir otro capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial. Y si la Scaloneta logra la clasificación, el frío invernal quedará en un segundo plano frente al calor de un festejo que promete extenderse por toda la provincia de Buenos Aires.