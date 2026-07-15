Botín de oro: quién es el goleador del mundial 2026 y qué pasa y hay empate

El Botín de Oro del Mundial 2026 quedó atrapado en una pulseada enorme entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, justo cuando la Copa del Mundo entra en sus horas más calientes. El francés no pudo despegarse en la semifinal que España le ganó 2-0 a Francia y la tabla quedó abierta para que el capitán argentino tenga una oportunidad clave ante Inglaterra.

La pelea, sin embargo, no se mira solo por cantidad de goles. Según el criterio informado por FIFA para la carrera por la Bota de Oro, si dos futbolistas terminan igualados en tantos, empiezan a pesar otros datos: primero las asistencias y luego los minutos jugados. Por eso, cada gol y cada pase decisivo puede cambiar el orden.

Botín de Oro del Mundial 2026: qué pasa si Messi y Mbappé empatan

La regla es concreta: el premio no se comparte. Si dos o más jugadores finalizan con la misma cantidad de goles, FIFA ordena la tabla por asistencias, determinadas por su Grupo de Estudio Técnico. Si la igualdad continúa, se toma en cuenta el total de minutos disputados y queda mejor ubicado el futbolista que haya jugado menos.

Con los datos disponibles al cierre de esta nota, Messi y Mbappé aparecen con 8 goles cada uno. La diferencia, si el torneo terminara en este momento, estaría en el segundo criterio: Mbappé suma 3 asistencias y Messi, 2. Eso significa que el argentino necesita convertir para pasar al frente sin depender de nadie, o sumar una asistencia que lo deje mejor parado ante un eventual nuevo empate.

También hay un detalle que suele generar dudas: los goles convertidos durante los 90 minutos y el tiempo suplementario cuentan para la tabla, pero los penales de una tanda no se computan como tantos del torneo. Por eso, una definición desde los doce pasos puede clasificar a un equipo, pero no alterar la pelea por el goleador.

La tabla de goleadores antes de Argentina vs Inglaterra

El cruce de este miércoles 15 de julio entre Argentina e Inglaterra, programado desde las 16.00 de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, puede modificar de lleno el panorama. Messi llega igualado en lo más alto y, además, la Selección tiene garantizado otro partido: si gana jugará la final ante España y, si pierde, disputará el encuentro por el tercer puesto.

Francia, pese a la eliminación ante España en semifinales, todavía tendrá el partido por el tercer puesto. Eso mantiene a Mbappé con una ventana más para sumar, aunque ya no depende únicamente de sí mismo si Messi logra despegarse ante Inglaterra.

Jugador Selección Goles Asistencias Situación Lionel Messi Argentina 8 2 Juega semifinal ante Inglaterra Kylian Mbappé Francia 8 3 Jugará el partido por el tercer puesto Erling Haaland Noruega 7 – Eliminado Jude Bellingham Inglaterra 6 1 Juega semifinal ante Argentina Harry Kane Inglaterra 6 1 Juega semifinal ante Argentina Ousmane Dembélé Francia 5 – Jugará el partido por el tercer puesto Mikel Oyarzabal España 5 – Jugará la final

El partido de Argentina puede reordenar toda la pelea

La semifinal de Argentina tiene una lectura doble. Por un lado, está el objetivo colectivo de llegar a otra final del mundo. Por el otro, aparece una disputa individual que puede entrar en la historia: Messi nunca ganó el Botín de Oro en un Mundial, aunque ya fue figura central de varias ediciones y en 2022 terminó detrás de Mbappé en la tabla de goleadores.

Un solo gol ante Inglaterra le permitiría quedar con 9 y obligaría a Mbappé a responder en el partido por el tercer puesto. Dos goles, en cambio, lo pondrían en una posición mucho más fuerte de cara al cierre del torneo. Pero si no convierte y la igualdad se mantiene, el francés seguiría arriba por asistencias.

El escenario también mantiene con vida a los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham. Ambos están más lejos, con 6 goles, pero todavía tienen al menos dos partidos por delante entre semifinal y final o tercer puesto. Para ellos, el margen es menor: necesitan una actuación fuerte ante Argentina para meterse de verdad en la conversación.

Un duelo que va más allá de Messi y Mbappé

La carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026 suma un condimento extra porque involucra a dos nombres que ya marcaron la final de Qatar 2022. Mbappé fue el goleador de aquella Copa con 8 tantos, mientras que Messi levantó el trofeo más deseado y ahora vuelve a pelear por una distinción que puede cerrar otro capítulo histórico.

La diferencia es que esta vez el desenlace no depende de un solo partido. Argentina jugará ante Inglaterra con la chance de mover la tabla, Francia tendrá el tercer puesto como última carta para Mbappé y España espera en la final con Oyarzabal todavía en carrera, aunque más retrasado. En una Copa del Mundo con tantos goles, el premio puede definirse por una jugada mínima: un rebote, una asistencia o apenas unos minutos menos en cancha.