¿Cobrás el bono completo? El cambio clave en ANSES a partir del 9 de noviembre

Si cobrás una jubilación o pensión de la ANSES, tenés que prestar atención a la actualización de haberes y topes que rige para noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social formalizó un aumento del 1,93% que eleva el haber mínimo y recalcula el límite para cobrar el bono.

El nuevo monto de la jubilación mínima y el haber total con bono

A partir del lunes 9 de noviembre, cuando comienza el calendario de cobro, la jubilación mínima pasa a ser de $444.158,46 brutos.

Quienes perciben este piso salarial recibirán el bono completo de $70.000.

De este modo, el ingreso total de bolsillo para los jubilados de la mínima se ubicará en $514.158,46.

Cómo funciona el cobro proporcional para quienes cobran más de la mínima

Los jubilados que superen los $444.158,46 pero no lleguen al tope máximo de $514.158,46, también recibirán una ayuda económica.

En este caso cobren un bono proporcional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar esa suma máxima.

Por ejemplo, un beneficiario con un haber base de $480.000 percibirá un refuerzo de $34.158,46 para equiparar el tope de liquidación.

El impacto del bono congelado en el bolsillo

A pesar del ajuste mensual del 1,93% por la fórmula de movilidad atada a la inflación, la suma fija del bono sigue congelada en $70.000.

Al no actualizarse el bono desde comienzos de año, el incremento real de bolsillo para la mínima ronda el 1,66%.

Esto atenúa el impacto del aumento oficial en el ingreso final que perciben los beneficiarios.

Pasos para verificar el recibo de sueldo en Mi ANSES

Los titulares pueden consultar el desglose exacto de su liquidación de manera digital antes de la fecha de cobro.

Para ello, deben ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la pestaña de haberes figurará detallado tanto el haber reajustado con el 1,93% como el monto del bono extraordinario asignado para noviembre.