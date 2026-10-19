Tragedia en la ruta 65: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda pinchada

Una parada para cambiar una rueda pinchada terminó en una tragedia en la Ruta Provincial 65, en Santa Fe. Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos cuando una camioneta Ford Ranger embistió el Renault 9 en el que viajaban y atropelló a quienes se encontraban junto al vehículo. Entre las víctimas fatales había dos hermanos.

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, en el tramo que une Monje con Estación Díaz, en el departamento santafesino de San Jerónimo, a unos 80 kilómetros de Rosario. La Justicia intenta determinar cómo se produjo el impacto y qué factores intervinieron en el siniestro.

Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 65 de Santa Fe

De acuerdo con las primeras informaciones, cinco jóvenes circulaban en un Renault 9 cuando uno de los neumáticos sufrió una pinchadura. El grupo detuvo el auto al costado de la ruta para reemplazar la rueda y continuar el viaje.

Mientras se encontraban junto al vehículo, una Ford Ranger conducida por un hombre que viajaba solo impactó contra el automóvil y los atropelló. La violencia del choque provocó la muerte de tres integrantes del grupo en el lugar.

El hecho se registró de noche, en un sector de la Ruta Provincial 65 que conecta varias localidades del sur de Santa Fe. Tras recibir el aviso, acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, mientras se dispusieron tareas para ordenar el tránsito y permitir el trabajo de los peritos.

Quiénes eran los tres jóvenes que murieron atropellados

Las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años, y Agustín Colman, de 29, hermanos oriundos de Estación Díaz. El tercer fallecido fue Luis Suárez, vecino de la localidad de Barrancas.

Los otros dos ocupantes del Renault 9 sobrevivieron al impacto, aunque sufrieron lesiones. Ambos fueron trasladados al SAMCo de San Genaro, donde recibieron asistencia médica. Según los primeros reportes, uno de ellos presentó una fractura en una pierna.

El conductor de la camioneta también resultó lesionado y recibió atención médica. Hasta el momento no se difundió un nuevo parte oficial que precise la evolución de todos los heridos.

Qué se investiga y cuál es la situación del conductor

En la escena trabajaron agentes de la Comisaría 11.ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones, además de personal especializado en pericias criminalísticas.

Según informó el diario UNO Santa Fe, el fiscal interviniente ordenó mantener aprehendido al conductor de la Ford Ranger y dispuso diversas medidas para reconstruir el episodio. La atribución delictiva difundida inicialmente fue la de homicidio triplemente agravado, con carácter provisorio. Esto no implica una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad.

Los investigadores buscan establecer la trayectoria de la camioneta, la velocidad a la que circulaba y las condiciones en las que se produjo el impacto. El medio rosarino RosarioPlus publicó una versión según la cual el conductor habría intentado esquivar un bache. Esa posible maniobra todavía no fue confirmada mediante información pericial oficial y continúa bajo investigación.

La causa permanece en manos de la Justicia santafesina, que deberá analizar los resultados de las pericias y los testimonios para esclarecer lo sucedido.

Qué recomiendan las autoridades ante una emergencia en la ruta

El episodio también vuelve a poner el foco sobre los riesgos de detenerse en una ruta para resolver un desperfecto mecánico. Ante una pinchadura o avería, la prioridad es buscar, siempre que el vehículo lo permita, un sector seguro y lo más alejado posible de la circulación, sin intentar maniobras peligrosas.

La Ley Nacional de Tránsito establece que los vehículos detenidos por una emergencia deben advertir su presencia mediante balizas reglamentarias. También es recomendable evitar que los acompañantes permanezcan junto a la calzada y solicitar asistencia cuando el lugar no ofrece condiciones para realizar una reparación con seguridad.

Estas son medidas preventivas generales y no constituyen una conclusión sobre el comportamiento de las víctimas. En el caso de Santa Fe, la investigación judicial deberá establecer las circunstancias concretas que desencadenaron el choque.