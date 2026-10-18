Medicamentos con descuento: la guía para sumar hasta 50% de ahorro con bancos y billeteras virtuales

Si tenés que comprar remedios, artículos de primeros auxilios o productos de perfumería, existe una manera directa de aliviar el gasto mensual.

Diversas entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés, acumulables en muchos casos con los descuentos de tu obra social o prepaga.

Reintegros clave con MODO, Cuenta DNI y Mercado Pago

Las principales plataformas digitales mantienen beneficios activos en días específicos:

Cuenta DNI (Banco Provincia): 10% sin tope los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas.

los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas. Sistema MODO: 20% los martes en compras online en Farmacity, Farmaplus y Openfarma (tope de $16.000 por semana ), además de 25% en Farmalife los martes (tope mensual de $10.000 ).

en compras online en Farmacity, Farmaplus y Openfarma (tope de ), además de los martes (tope mensual de ). Mercado Pago: 20% en Farmacity los miércoles en compras mayores a $50.000 con QR o botón de pago (tope de $12.000 al mes).

Beneficios exclusivos para jubilados y pensionados

Los adultos mayores que perciben sus haberes en bancos públicos o privados cuentan con devoluciones especiales:

Banco Supervielle: 50% de descuento los martes en farmacias con tarjeta de débito vía MODO (tope mensual de $6.000 ).

los martes en farmacias con tarjeta de débito vía MODO (tope mensual de ). Banco Ciudad: 30% los lunes en todas las farmacias abonando con Visa Débito (tope mensual de $10.000 ).

en todas las farmacias abonando con Visa Débito (tope mensual de ). Banco Macro: 30% los jueves en todas las farmacias con débito Visa (tope mensual de $7.000 ).

en todas las farmacias con débito Visa (tope mensual de ). Banco Nación y Credicoop: 10% a 20% de reintegro con topes de hasta $10.000 mensuales en días seleccionados.

Promociones destacadas en bancos privados y financiación en cuotas

Para compras presenciales y de alto valor, los bancos privados ofrecen opciones de financiación sin interés: