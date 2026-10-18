Medicamentos con descuento: la guía para sumar hasta 50% de ahorro con bancos y billeteras virtuales

Si tenés que comprar remedios, artículos de primeros auxilios o productos de perfumería, existe una manera directa de aliviar el gasto mensual.
Diversas entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés, acumulables en muchos casos con los descuentos de tu obra social o prepaga.
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Reintegros clave con MODO, Cuenta DNI y Mercado Pago
Las principales plataformas digitales mantienen beneficios activos en días específicos:
- Cuenta DNI (Banco Provincia): 10% sin tope los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas.
- Sistema MODO: 20% los martes en compras online en Farmacity, Farmaplus y Openfarma (tope de $16.000 por semana), además de 25% en Farmalife los martes (tope mensual de $10.000).
- Mercado Pago: 20% en Farmacity los miércoles en compras mayores a $50.000 con QR o botón de pago (tope de $12.000 al mes).
Beneficios exclusivos para jubilados y pensionados
Los adultos mayores que perciben sus haberes en bancos públicos o privados cuentan con devoluciones especiales:
- Banco Supervielle: 50% de descuento los martes en farmacias con tarjeta de débito vía MODO (tope mensual de $6.000).
- Banco Ciudad: 30% los lunes en todas las farmacias abonando con Visa Débito (tope mensual de $10.000).
- Banco Macro: 30% los jueves en todas las farmacias con débito Visa (tope mensual de $7.000).
- Banco Nación y Credicoop: 10% a 20% de reintegro con topes de hasta $10.000 mensuales en días seleccionados.
Promociones destacadas en bancos privados y financiación en cuotas
Para compras presenciales y de alto valor, los bancos privados ofrecen opciones de financiación sin interés:
- Banco Santander: 15% a 25% los martes en Farmacity con MODO, con topes de hasta $15.000 mensuales y 3 cuotas sin interés.
- Banco Galicia y BBVA: 10% a 15% de reintegro y opciones de financiación en 3 y 6 cuotas sin interés en tiendas y cadenas adheridas.
- Naranja X: 30% de descuento y 3 cuotas los miércoles en Farmacity (tope de $15.000), además de opciones de 3 y 6 cuotas todos los días.