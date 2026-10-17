ANSES: Los nuevos montos confirmados con aumento y bono para jubilados

Si sos jubilado o pensionado de la ANSES, el organismo previsional oficializó la actualización que impactará en las cuentas bancarias el mes próximo.

Las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, al que se le sumará la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilación mínima y máxima: el desglose de los montos

El ajuste calculado en base a la inflación de septiembre fija las siguientes escalas para el próximo cobro:

Jubilación mínima: el haber bruto se ubica en $444.158,45 .

el haber bruto se ubica en . Mínima con bono completo: suma un total de $514.158,45 en mano (incorporando los $70.000).

suma un total de en mano (incorporando los $70.000). Jubilación máxima: se establece en $2.988.765,84 (este tramo no percibe el refuerzo).

Quiénes cobran el bono completo y cómo es el pago proporcional

El refuerzo económico está segmentado según los ingresos previsionales de cada titular:

Bono de $70.000 completo: exclusivo para quienes perciben un haber igual o inferior a la mínima ($444.158,45).

exclusivo para quienes perciben un haber igual o inferior a la mínima ($444.158,45). Bono proporcional: para quienes superan la mínima pero no alcanzan los $514.158,45.

para quienes superan la mínima pero no alcanzan los $514.158,45. Ejemplo de cobro proporcional: un jubilado con un haber de $480.000 recibirá un bono de $34.158,45 para completar el tope establecido.

PUAM y Pensiones No Contributivas: escalas confirmadas para noviembre

Las pensiones no contributivas y asignaciones especiales también se incrementan un 1,93%: