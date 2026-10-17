ANSES: Los nuevos montos confirmados con aumento y bono para jubilados

Por Denisse Helman
Persona mayor realizando una consulta de cobro previsional

Si sos jubilado o pensionado de la ANSES, el organismo previsional oficializó la actualización que impactará en las cuentas bancarias el mes próximo.

Las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, al que se le sumará la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.

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Jubilación mínima y máxima: el desglose de los montos

El ajuste calculado en base a la inflación de septiembre fija las siguientes escalas para el próximo cobro:

  • Jubilación mínima: el haber bruto se ubica en $444.158,45.
  • Mínima con bono completo: suma un total de $514.158,45 en mano (incorporando los $70.000).
  • Jubilación máxima: se establece en $2.988.765,84 (este tramo no percibe el refuerzo).

Quiénes cobran el bono completo y cómo es el pago proporcional

El refuerzo económico está segmentado según los ingresos previsionales de cada titular:

  • Bono de $70.000 completo: exclusivo para quienes perciben un haber igual o inferior a la mínima ($444.158,45).
  • Bono proporcional: para quienes superan la mínima pero no alcanzan los $514.158,45.
  • Ejemplo de cobro proporcional: un jubilado con un haber de $480.000 recibirá un bono de $34.158,45 para completar el tope establecido.

PUAM y Pensiones No Contributivas: escalas confirmadas para noviembre

Las pensiones no contributivas y asignaciones especiales también se incrementan un 1,93%:

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  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): queda en $355.326,76 (alcanza $425.326,76 con el bono completo).
  • PNC por Invalidez y Vejez: el haber se fija en $310.910,91 (llega a $380.910,91 con el refuerzo).
  • PNC para Madres de 7 Hijos: equivale al haber mínimo, alcanzando los $514.158,45 sumando el bono.
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