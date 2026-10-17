Sábado otoñal en plena primavera: ¿Cómo estará el tiempo mañana, Día de la Madre?

Después de una semana marcada por las lluvias, las lloviznas, el viento y las temperaturas bajas, la provincia de Buenos Aires comienza a experimentar una mejora en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el frío seguirá siendo protagonista durante este sábado 17 de octubre y también mañana domingo, cuando se celebre el Día de la Madre.

El ingreso de aire frío desde el sur provocó un nuevo descenso de las temperaturas, prolongando una situación que viene caracterizando buena parte de octubre: la primavera brilla por su ausencia y las jornadas continúan mostrando condiciones más propias del invierno.

Sábado 17: mucho frío, cielo gris y pocas probabilidades de lluvia

La jornada de este sábado comenzó con temperaturas muy bajas en amplios sectores del territorio bonaerense, especialmente en el interior provincial, donde el frío se hizo sentir desde las primeras horas.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día, con algunas mejoras temporarias y escasas posibilidades de precipitaciones.

En sectores representativos del interior bonaerense, las temperaturas máximas rondarán los 15 grados, mientras que durante la noche volverá a sentirse un marcado enfriamiento.

La buena noticia es que las lluvias persistentes de los últimos días comienzan a dar una tregua, aunque el ambiente continuará fresco y será necesario mantener la ropa de abrigo.

Domingo 18: el Día de la Madre llegará sin lluvias y con algunos momentos de sol

Para mañana domingo, una fecha especialmente significativa para miles de familias bonaerenses, el pronóstico presenta perspectivas más favorables.

Se espera una jornada con muy bajas temperaturas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, pero con una progresiva recuperación térmica hacia el mediodía y la tarde.

En sectores del interior provincial, las máximas podrían alcanzar aproximadamente 17 grados, mientras que las mínimas serán considerablemente inferiores, con registros cercanos a los 4 grados en algunas zonas y valores todavía más bajos en determinados puntos.

El cielo alternará períodos soleados con abundante nubosidad y la probabilidad de precipitaciones será muy baja, lo que permitirá organizar almuerzos familiares, reuniones y actividades al aire libre sin mayores inconvenientes relacionados con la lluvia.

No obstante, quienes tengan previsto celebrar en patios, jardines o espacios abiertos deberán considerar que el ambiente continuará fresco.

¿Por qué sigue haciendo tanto frío en plena primavera?

La persistencia de jornadas grises, húmedas y frescas responde a una sucesión de sistemas meteorológicos que han favorecido el ingreso de aire frío, la abundante nubosidad y las precipitaciones.

El reciente avance de un frente frío permitió desplazar parte de la humedad acumulada, favoreciendo una estabilización de las condiciones atmosféricas, pero también provocó un descenso de las temperaturas.

Por ese motivo, aunque las lluvias comiencen a retirarse, el regreso del sol no estará acompañado inmediatamente por temperaturas cálidas.

¿Cuándo comenzará a sentirse nuevamente la primavera?

Las perspectivas indican que la recuperación térmica será gradual durante los primeros días de la próxima semana.

El lunes todavía se mantendría el ambiente fresco, mientras que desde el martes podrían registrarse temperaturas más agradables, especialmente durante las tardes.

De esta manera, el Día de la Madre tendrá como principal noticia la ausencia de lluvias significativas y algunos períodos de sol, aunque el abrigo seguirá siendo indispensable.

La primavera, que hasta ahora se ha mostrado esquiva en buena parte de la provincia de Buenos Aires, podría comenzar a recuperar protagonismo durante la próxima semana.