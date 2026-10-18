Día de la madre con frío de invierno: cómo estará el tiempo y cuándo volverá el calor

Este domingo 18 de octubre, Día de la Madre, la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada marcada por temperaturas inusualmente bajas para la primavera, abundante nubosidad y una mejora de las condiciones meteorológicas después de varios días de lluvias y tiempo inestable. Aunque las precipitaciones darán una tregua en buena parte del territorio bonaerense, el frío será protagonista durante los festejos familiares.

La primavera continúa sin instalarse definitivamente en la Provincia. Después de una extensa sucesión de jornadas grises, húmedas y lluviosas, el ingreso de una masa de aire frío desde el sur provocó un marcado descenso de las temperaturas, dejando un escenario más parecido al invierno que a mediados de octubre.

La buena noticia es que este Día de la Madre no se esperan lluvias generalizadas y muchas familias podrán disfrutar de sus reuniones sin las precipitaciones que caracterizaron los últimos días. Sin embargo, será necesario mantener los abrigos a mano, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después de la puesta del sol.

🌡️ Un amanecer muy frío y temperaturas que apenas superarán los 15 grados

En gran parte del interior bonaerense, el domingo comenzó con temperaturas mínimas de entre 3 y 7 grados, aunque en determinados sectores rurales los registros pudieron aproximarse a cero, con posibilidad de heladas aisladas.

Durante la tarde, las máximas se ubicarán generalmente entre 14 y 18 grados, con diferencias según la región y la presencia de nubosidad.

En localidades del centro y este provincial, se espera una jornada mayormente nublada, con ambiente frío a fresco y escasas probabilidades de precipitaciones significativas.

Las temperaturas previstas rondan los 5 grados de mínima y 16 de máxima, mientras que en Lezama la máxima podría ubicarse alrededor de los 14 grados.

🌊 Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica y las distintas regiones

En la Costa Atlántica, incluyendo Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, predominará el ambiente fresco, con nubosidad variable y temperaturas máximas cercanas a los 15 grados. No se descartan condiciones de inestabilidad aislada en algunos sectores costeros, aunque no se prevé un episodio generalizado de lluvias intensas.

El frío matinal será especialmente marcado, con mínimas cercanas a los 3 a 5 grados y máximas de aproximadamente 13 a 15 grados. Se espera abundante nubosidad, con períodos de mejora.

Por su parte, en el sur y sudoeste bonaerense, se anticipan condiciones más estables, temperaturas mínimas cercanas a los 4 grados y máximas que podrían alcanzar los 18 grados.

En las localidades del centro, norte y noroeste provincial, también predominará un domingo fresco, con nubosidad variable y una recuperación limitada de las temperaturas durante la tarde.

☀️ Cómo seguirá el tiempo desde el lunes

El comienzo de la nueva semana traerá una recuperación gradual de las temperaturas, aunque el ambiente continuará fresco durante las mañanas.

Para el lunes 19 de octubre se espera mayor estabilidad, nubosidad variable y máximas que en distintos sectores del territorio bonaerense podrían acercarse a los 18 grados.

El martes 20 comenzará a observarse una mejoría térmica más evidente, con temperaturas que en algunas localidades podrán superar los 20 grados. Sin embargo, la estabilidad no sería definitiva y podrían regresar las condiciones de inestabilidad hacia mediados de semana.

De esta manera, la primavera todavía se hace esperar en la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas continúan mostrando importantes oscilaciones y los días templados no logran consolidarse.

Este Día de la Madre llega, entonces, con una buena noticia y otra no tanto: las lluvias darán un respiro, pero el frío seguirá acompañando los festejos. Una jornada para compartir en familia, disfrutar de los encuentros y celebrar a las madres, con el abrigo cerca y la expectativa de que los próximos días finalmente traigan temperaturas más propias de octubre.