Juegos bonaerenses 2026: este lunes comienzan las finales con representantes de los 135 municipios

La ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir a miles de deportistas y representantes culturales de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026. La competencia comenzará este lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 23, con una participación récord y actividades distribuidas en numerosos escenarios de la ciudad.

La edición número 35 de los Juegos Bonaerenses, uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes del país, reunirá a más de 30.000 finalistas que lograron clasificarse luego de superar las diferentes instancias municipales, regionales e interregionales desarrolladas durante los últimos meses.

Este año, la convocatoria alcanzó un nuevo récord, con más de 504.000 inscriptos provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense, lo que refleja la magnitud de una competencia que trasciende lo estrictamente deportivo y constituye un espacio de participación, integración y encuentro entre generaciones.

Una semana de competencias deportivas y culturales

Durante cinco jornadas, los participantes competirán en 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en más de 66 escenarios preparados para recibir las diferentes actividades.

Las finales incluirán competencias de atletismo, natación, fútbol, básquet, vóley, handball, hockey, tenis, ajedrez, gimnasia y patín, entre numerosas especialidades.

También tendrán un lugar destacado las propuestas culturales, que permitirán a jóvenes y adultos demostrar sus habilidades artísticas y representar a sus comunidades.

La competencia contempla categorías destinadas a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, además de modalidades intergeneracionales que promueven la participación conjunta de distintas edades.

Entre estas últimas se encuentran actividades como bochas, sapo, fútbol tenis, orientación, tejo y truco, que contribuyen a fortalecer los vínculos y el intercambio de experiencias entre los participantes.

El lunes será la ceremonia inaugural

La apertura oficial está prevista para este lunes 19 de octubre en el sector de Las Toscas, en Mar del Plata, donde se reunirán las delegaciones provenientes de los diferentes municipios bonaerenses.

Según la programación difundida, el ingreso al predio comenzará a las 13:00 horas, mientras que el acto central está anunciado para las 15:00 horas.

La jornada inaugural marcará el comienzo de una semana en la que miles de participantes buscarán alcanzar una medalla, aunque también tendrán la posibilidad de compartir experiencias con representantes de otras localidades.

Una inversión provincial superior a los 21.000 millones de pesos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Deportes, está a cargo de la organización del encuentro.

El ministro Andrés Larroque informó que la inversión destinada al desarrollo de los Juegos Bonaerenses 2026 supera los 21.000 millones de pesos, recursos que permiten financiar distintas etapas de la competencia y colaborar con los municipios en la organización, el traslado y el alojamiento de sus delegaciones.

La Provincia destacó la decisión de sostener esta iniciativa en un contexto económico complejo, considerando que representa una oportunidad de acceso al deporte y la cultura para miles de bonaerenses.

Los 135 municipios estarán representados

Una de las características más importantes de los Juegos Bonaerenses es su alcance territorial, ya que participan representantes de la totalidad de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, desde las grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas del interior.

Para muchos jóvenes, la clasificación a Mar del Plata representa una de sus primeras experiencias en una competencia provincial, mientras que para numerosos adultos mayores constituye una oportunidad de integración, recreación y participación comunitaria.

Las delegaciones estarán acompañadas por profesores, entrenadores, responsables municipales y personal de apoyo, quienes colaborarán durante el desarrollo de las actividades.

Mucho más que una competencia

Bajo el lema “La Pasión de una Provincia”, los Juegos Bonaerenses buscan promover valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Desde su creación en 1992, el certamen se consolidó como una de las principales iniciativas provinciales de promoción del deporte y la cultura, permitiendo que miles de personas participen cada año en actividades competitivas y recreativas.

Entre este lunes 19 y el viernes 23 de octubre, Mar del Plata volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de bonaerenses que llegarán con la ilusión de representar a sus municipios, compartir experiencias y, en muchos casos, regresar a sus localidades con una medalla.