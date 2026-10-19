Horror en valeria del mar: un niño de 12 años encontró a su madre asesinada y detuvieron a su pareja

Un estremecedor femicidio conmociona a la localidad de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar, donde una mujer fue encontrada asesinada dentro de su vivienda.

La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas y por el crimen fue detenido su pareja, Cristian Navarro, de 45 años, quien permanece bajo custodia policial. El caso presenta circunstancias particularmente dolorosas, ya que fue el hijo de 12 años de la mujer quien descubrió el cuerpo de su madre al regresar de una actividad recreativa.

El crimen que conmocionó a Valeria del Mar

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la calle Betbeder al 400. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, durante la tarde se habrían registrado discusiones y gritos en el interior de la propiedad.

El hijo menor de la víctima había salido para participar de una actividad de los boy scouts y, cuando regresó a su casa, se encontró con la dramática escena.

Las primeras informaciones señalaron que la mujer presentaba heridas de arma blanca. Sin embargo, posteriormente surgieron datos de la investigación judicial que indican que habría sido asesinada a golpes, sufriendo una fractura de cráneo que le provocó la muerte.

La víctima, que era madre de dos hijos, se había instalado en la localidad costera y trabajaba como peluquera. Los medios que informaron sobre el caso difundieron edades diferentes, entre 36 y 38 años, aunque coinciden en su identidad.

El acusado llamó a su madre y le confesó lo ocurrido

Tras el crimen, Cristian Navarro, pareja de Aldana, abandonó la vivienda y mantuvo una comunicación telefónica con su propia madre, a quien le habría reconocido que había matado a la mujer.

Durante esa conversación también le manifestó que se había provocado heridas con un cuchillo.

Ante la gravedad de lo relatado, la mujer alertó a las autoridades y comenzó un operativo para localizar al sospechoso.

Posteriormente, Navarro se comunicó con un amigo, le contó lo sucedido y le envió su ubicación para solicitar ayuda. Esa información permitió a los investigadores establecer dónde se encontraba.

Finalmente, el hombre fue localizado en un descampado de Valeria del Mar y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense.

Fue trasladado al hospital bajo custodia policial

Al momento de su detención, el acusado presentaba lesiones cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen, que presuntamente se habría ocasionado después del ataque.

Por ese motivo, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde recibió atención médica y quedó internado bajo vigilancia policial.

En paralelo, personal de Policía Científica realizó peritajes en la vivienda para recolectar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del femicidio.

También se dispuso el secuestro de prendas de vestir y del teléfono celular del detenido, considerados elementos de interés para la investigación.

La Justicia investiga un femicidio agravado por el vínculo

La causa se encuentra a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli.

Navarro está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua en caso de condena.

Para este lunes 19 de octubre estaba prevista la declaración indagatoria del imputado.

Según los primeros datos judiciales, no se habían registrado denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes contra el acusado en relación con la víctima.

La difícil situación que atravesaba Aldana antes de ser asesinada

Otro aspecto que tomó relevancia después del femicidio fue un video que Aldana había publicado el pasado 2 de agosto en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de trabajo en Pinamar.

En aquella publicación, la mujer relataba las dificultades económicas y laborales que atravesaba desde su llegada a la Costa Atlántica, donde intentaba reconstruir su vida junto a sus hijos.

Aldana contaba que llevaba aproximadamente dos décadas trabajando como peluquera, pero que no había logrado alcanzar la estabilidad económica necesaria para sostener a su familia.

También había solicitado colaboración para afrontar gastos de vivienda y otras necesidades.

Poco más de dos meses después de aquel pedido de ayuda, su vida terminó de manera violenta, en un caso que volvió a poner en primer plano la problemática de los femicidios y la violencia de género.

La investigación judicial continúa para determinar con precisión la mecánica del asesinato y establecer las responsabilidades penales correspondientes.