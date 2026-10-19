Kicillof pasó por castelli, inauguró obras y cuestionó duramente al gobierno de milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este lunes la ciudad de Castelli, donde encabezó una intensa jornada de actividades institucionales junto al intendente Francisco Echarren, que incluyó la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil y un Centro Logístico Municipal, la entrega de viviendas y escrituras, además de equipamiento destinado a fortalecer distintos servicios públicos del distrito.

Inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil

Una de las principales actividades fue la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), un establecimiento destinado a brindar atención integral, acompañamiento y contención a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

El edificio cuenta con una superficie aproximada de 312 metros cuadrados, demandó una inversión provincial de 235 millones de pesos y tiene capacidad para recibir a 50 niños y niñas por turno.

El establecimiento permitirá desarrollar actividades de estimulación temprana, acompañamiento nutricional y propuestas recreativas y educativas, además de contribuir a las políticas de cuidado de la primera infancia.

La obra había sido paralizada por el Gobierno nacional y posteriormente fue retomada por la administración bonaerense, que destinó recursos propios para concretar su finalización.

Diez familias recibieron las llaves de sus viviendas

Otro de los momentos destacados de la visita fue la entrega de 10 viviendas en el barrio Juan Carlos Zocchi, destinadas a familias de Castelli que habían resultado beneficiarias del proceso de adjudicación.

La actividad contó con la participación de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, Silvina Batakis, y del jefe comunal.

Las viviendas forman parte de un proyecto habitacional cuya ejecución también había quedado interrumpida por decisiones del Gobierno nacional. Posteriormente, la Provincia asumió su continuidad mediante el Programa Completar, destinado a finalizar desarrollos habitacionales inconclusos.

Asimismo, durante la jornada se concretó la entrega de más de 120 escrituras gratuitas, en el marco del programa provincial Mi Escritura, Mi Casa, que permite a numerosas familias regularizar la titularidad de sus inmuebles y obtener seguridad jurídica sobre sus propiedades.

Un nuevo Centro Logístico para mejorar los servicios municipales

Durante su recorrida, Kicillof también participó de la inauguración del Centro Logístico Municipal, una infraestructura destinada a concentrar herramientas, materiales, maquinaria y vehículos utilizados para el mantenimiento y la limpieza de los diferentes barrios.

El nuevo espacio permitirá mejorar la organización de los recursos municipales y optimizar las tareas operativas que diariamente se desarrollan en distintos sectores de Castelli.

En ese marco, también se realizó la entrega de un camión con caja abierta destinado a la recolección de residuos, indumentaria para trabajadores y otros elementos necesarios para fortalecer los servicios públicos.

Entrega de equipamiento y acciones ambientales

La agenda provincial incluyó además la distribución de bicicletas destinadas a promover el turismo sustentable, bolsones para tareas ambientales y ejemplares de plantas nativas para incorporar en espacios públicos.

Estas iniciativas forman parte de las políticas destinadas a mejorar el equipamiento municipal, promover prácticas sustentables y fortalecer el cuidado del ambiente.

Entre las actividades previstas para la jornada también figuraba la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, con el propósito de ampliar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas.

Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras

Durante su paso por Castelli, el mandatario provincial volvió a marcar diferencias con las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, especialmente en materia de obra pública, vivienda y asistencia social.

Kicillof cuestionó la interrupción de proyectos financiados originalmente por la Nación y sostuvo que las dificultades económicas afectan cada vez más a las familias, particularmente en el acceso a la vivienda, los alimentos y los servicios esenciales.

Por su parte, el intendente Francisco Echarren destacó la importancia de haber recuperado y finalizado proyectos que habían quedado inconclusos, y remarcó el impacto que estas inversiones representan para los vecinos del distrito.

La jornada dejó como resultado nuevas instalaciones destinadas a la primera infancia, infraestructura para los servicios municipales, soluciones habitacionales y documentación que garantiza derechos de propiedad, en el marco de una nueva visita del gobernador al interior bonaerense.