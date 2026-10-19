Brecha previsional: la enorme diferencia de montos entre la jubilación común y los regímenes especiales

Si alguna vez te preguntaste cuánto cobran realmente los sectores con jubilaciones de privilegio o regímenes especiales en Argentina, los últimos datos oficiales revelan una diferencia abismal con respecto a la mínima.

Un informe detallado del sistema previsional confirmó que el haber medio de estos regímenes resultó 4,4 veces superior al del régimen general de ANSES.

La brecha entre el régimen general y los haberes de privilegio

En el sistema común de ANSES, el haber promedio cobrado por la mayoría de los beneficiarios se ubicó en $644.005.

En contraste, el monto promedio que percibió el grupo de regímenes especiales alcanzó los $2.805.311 mensuales.

Aunque representan apenas el 3,7% del total de beneficiarios, este sector absorbe más del 14% de todo el gasto que realiza el organismo previsional.

El podio de los montos más altos: diplomáticos y diplomáticas a la cabeza

El ranking de ingresos está encabezado de forma contundente por el Servicio Exterior, cuyo haber medio llegó a los $13.466.943.

En segundo lugar se posicionó el Poder Judicial de la Nación, con un ingreso promedio mensual de $9.104.006.

Completaron el tope de la escala los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, registrando un haber medio de $7.520.667.

Docentes, científicos y Luz y Fuerza: cómo se ubican en la escala

Por debajo de las escalas judiciales y diplomáticas, otros sectores especializados mantienen ingresos considerablemente superiores al piso básico.

Investigadores científicos y tecnológicos: percibieron un haber medio de $3.462.778 .

percibieron un haber medio de . Docentes universitarios: registraron un promedio mensual de $3.058.545 .

registraron un promedio mensual de . Docentes del régimen general: alcanzaron un ingreso medio de $2.544.404 .

alcanzaron un ingreso medio de . Trabajadores de Luz y Fuerza: promediaron haberes de $2.330.160.

La concentración de beneficios en el sector docente

A pesar de que el sector diplomático y el judicial se llevan los montos individuales más abultados, el volumen de beneficiarios se concentra fuertemente en la docencia.

El régimen docente acumuló 209.325 prestaciones en un solo mes, representando el 76% del total de los regímenes especiales.

Asimismo, del total de nuevas jubilaciones dadas de alta en el último período dentro de estos regímenes, el 81% correspondió a trabajadoras y trabajadores de la educación.