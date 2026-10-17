El papa león xiv dejó el hospital y en los próximos días se definirá su visita a argentina

El papa León XIV recibió este sábado 17 de octubre el alta médica del Policlínico Gemelli de Roma, luego de permanecer internado durante cuatro días tras una intervención quirúrgica en el pulmón derecho. La favorable evolución de su estado de salud permitió adelantar su regreso al Vaticano, mientras crece la expectativa por el viaje apostólico que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre.

El Pontífice, de 71 años, había sido operado el pasado martes 13 de octubre para extirpar un adenocarcinoma pulmonar, una intervención que incluyó la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde entonces, los médicos siguieron de cerca su recuperación, que evolucionó favorablemente y sin complicaciones significativas.

La decisión de otorgarle el alta se tomó después de evaluar los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general, resultados que permitieron determinar que estaba en condiciones de abandonar el centro asistencial y continuar su recuperación en el Vaticano.

El domingo volverá a aparecer ante los fieles

Uno de los anuncios más esperados llegó desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que confirmó que este domingo 18 de octubre León XIV rezará el tradicional Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Será su primera aparición pública de estas características desde la intervención quirúrgica y representará una señal alentadora para millones de católicos que siguieron con preocupación las noticias sobre su salud.

Expectativa por la visita a Uruguay, Argentina y Perú

La recuperación del Papa también mantiene la atención puesta en su anunciado viaje apostólico a Sudamérica, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

De acuerdo con el itinerario oficial, León XIV tiene programado llegar a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecer en el país hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los momentos más importantes de su agenda se encuentra una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación de la Argentina.

Sin embargo, la reciente operación pulmonar abrió interrogantes sobre la posibilidad de cumplir una agenda tan exigente, que contempla numerosos desplazamientos, encuentros multitudinarios y celebraciones religiosas durante casi dos semanas.

Los próximos estudios serán determinantes

Los médicos todavía esperan los resultados definitivos de los análisis del tejido extraído durante la operación, que permitirán establecer con mayor precisión el alcance de la enfermedad y determinar si el Pontífice necesitará tratamientos adicionales.

Los resultados se esperan entre el 23 y el 27 de octubre, por lo que los próximos días serán fundamentales para evaluar su evolución y la conveniencia de mantener el viaje en las condiciones originalmente previstas.

Por el momento, el Vaticano no anunció la suspensión de la gira sudamericana, aunque la decisión definitiva sobre su realización o eventuales modificaciones estará condicionada por las recomendaciones médicas.

La posibilidad de que León XIV visite la Argentina genera una enorme expectativa, especialmente porque se trataría de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años para el país.