Kicillof encabezará hoy la apertura de los juegos bonaerenses en mar del plata

La ciudad de Mar del Plata será escenario este lunes 19 de octubre de la apertura oficial de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que reunirán a más de 30.000 participantes provenientes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El acto inaugural estará encabezado por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por integrantes de su gabinete provincial.

La ceremonia comenzará a las 15:00 horas en el Paseo Hermitage, en el sector de Playa Las Toscas, donde se concentrarán las delegaciones que participarán de esta nueva edición. La jornada incluirá espectáculos musicales y tendrá como principal atractivo la presentación del reconocido cantante Tiago PZK.

Una edición récord con más de medio millón de inscriptos

La 35ª edición de los Juegos Bonaerenses alcanzó una convocatoria histórica, con más de 504.000 inscriptos de toda la Provincia. Después de superar las instancias municipales, regionales e interregionales, más de 30.000 competidores consiguieron clasificarse para las finales provinciales.

Las competencias se desarrollarán desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, durante cinco jornadas en las que deportistas y representantes culturales buscarán alcanzar los primeros puestos y obtener las correspondientes medallas.

La programación contempla 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en más de 60 escenarios, entre instalaciones municipales, clubes, establecimientos deportivos y espacios culturales de Mar del Plata.

Participarán jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad

Los Juegos Bonaerenses se caracterizan por su amplia participación e integración de distintas generaciones. Las finales incluirán competencias juveniles, actividades destinadas a personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, además de numerosas expresiones artísticas y culturales.

También habrá propuestas intergeneracionales, con disciplinas como bochas, sapo, fútbol tenis, orientación, tejo y truco, que permitirán compartir experiencias entre participantes de diferentes edades.

El certamen constituye uno de los principales encuentros deportivos y culturales de la provincia de Buenos Aires y representa, para miles de participantes, la oportunidad de competir, conocer otras localidades y compartir experiencias con delegaciones de todo el territorio bonaerense.

Una inversión provincial superior a los $21.000 millones

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, destacó la continuidad de los Juegos y confirmó que la inversión del Gobierno provincial supera los 21.000 millones de pesos.

Los fondos están destinados a garantizar la organización del certamen y colaborar con los municipios en los gastos de traslado, alojamiento y demás necesidades de las delegaciones participantes.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que el sostenimiento de esta competencia forma parte de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso al deporte, la cultura y las actividades recreativas en todos los distritos.

Importante movimiento turístico y comercial en Mar del Plata

La llegada de miles de participantes, profesores, coordinadores y acompañantes también genera expectativas en el sector hotelero, gastronómico y comercial marplatense, especialmente en establecimientos ubicados en el centro y sus alrededores.

Numerosos hoteles ya tienen asignadas las delegaciones que permanecerán durante la semana, mientras que restaurantes y comercios esperan un incremento de la actividad económica.

Representantes del sector turístico consideran que este movimiento constituye una oportunidad para fortalecer la actividad durante octubre, un período tradicionalmente alejado de la temporada alta de verano.

De esta manera, Mar del Plata volverá a convertirse durante cinco días en el principal punto de encuentro del deporte y la cultura bonaerense, con miles de representantes de los 135 municipios que buscarán coronar meses de preparación, esfuerzo y dedicación.