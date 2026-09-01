Cambia el clima en la Provincia de Buenos Aires: llegan tormentas y después un frente frío

La primavera meteorológica recién comienza, pero la primera semana de septiembre estará lejos de mostrar un tiempo estable en la Provincia de Buenos Aires. Los modelos anticipan una sucesión de dos cambios atmosféricos en pocos días, con condiciones muy diferentes entre sí.

El primero llegará asociado a un frente que aumentará rápidamente la inestabilidad. Después de su paso cambiará la circulación y comenzará a avanzar aire mucho más frío desde el sur.

El escenario encaja con la tendencia que el SMN viene anticipando para los próximos meses: una primavera con importantes variaciones y temperaturas medias que en varias zonas bonaerenses podrían quedar por debajo de lo habitual. Podés ver el panorama completo en el pronóstico actualizado del SMN para la primavera en Provincia.

El miércoles 2 será el primer día a seguir

La primera modificación importante está prevista para este miércoles 2 de septiembre.

Según el análisis del modelo europeo ECMWF realizado por Meteored, un frente frío avanzará sobre la zona central y favorecerá la formación de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires.

La intensidad y distribución no serán iguales en todo el territorio. Algunas localidades podrían tener solamente chaparrones, mientras que otras quedarían bajo tormentas más organizadas.

Por eso será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional durante la jornada y cualquier alerta de corto plazo que pueda emitirse.

Después de las tormentas cambia el viento

El paso del frente no será el final del episodio. Detrás comenzará a ingresar aire más seco y frío.

Durante el jueves habrá una transición y desde el viernes la circulación del sur y sudoeste empezaría a ganar protagonismo.

La señal se intensifica hacia el fin de semana, cuando una masa de aire de origen polar cubriría gran parte del centro y norte argentino.

El fin de semana puede traer las mañanas más frías

Las proyecciones muestran un descenso marcado de las temperaturas mínimas entre sábado y domingo.

En sectores del interior bonaerense pueden reaparecer registros muy bajos y aumentar el riesgo de heladas tardías, especialmente donde el viento disminuya y el cielo permanezca despejado durante la madrugada.

Incluso sectores del AMBA podrían acercarse a valores propios del invierno durante el amanecer del domingo, después de varios días con condiciones más templadas.

Este fenómeno no contradice la presencia de El Niño. En la nota sobre por qué El Niño y las heladas tardías pueden convivir durante la primavera se explica la diferencia entre una tendencia climática de varios meses y un ingreso puntual de aire polar.

Qué zonas deberían prestar más atención

El cambio alcanzará a buena parte de la Provincia, aunque cada etapa tendrá áreas más favorecidas.

Durante el episodio de tormentas, la atención estará puesta principalmente sobre el este y centro bonaerense a medida que avance el frente.

En la segunda parte de la semana, el frío se volverá más generalizado y el interior tendrá las mejores condiciones para registrar mínimas cercanas a cero en algunos sectores.

La primavera no elimina de golpe el riesgo de frío

El 1° de septiembre marca el comienzo de la primavera meteorológica, utilizada para estadísticas climáticas, pero la atmósfera no cambia automáticamente con el calendario.

Durante septiembre son habituales las oscilaciones entre jornadas templadas y entradas de aire frío. Para cultivos, huertas y producciones sensibles, las heladas tardías pueden ser especialmente importantes porque coinciden con etapas de brotación y floración.

Qué conviene mirar durante las próximas 72 horas

El pronóstico todavía puede ajustar horarios e intensidad. Por eso, durante martes y miércoles conviene seguir:

Las alertas emitidas por el SMN.

La evolución de las tormentas durante el miércoles.

Las ráfagas asociadas al cambio de viento.

Las temperaturas mínimas previstas para sábado y domingo.

La particularidad de esta semana es que el mismo sistema que primero favorecerá tormentas abrirá luego la puerta al descenso térmico. En pocos días, la Provincia pasará de un escenario inestable a otro mucho más frío.