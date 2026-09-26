Un festival bonaerense reúne películas de todo el mundo con temática rural y entrada gratis

El cine y el campo se encuentran este fin de semana en una propuesta poco habitual dentro de la agenda bonaerense. Una ciudad del interior recibe películas nacionales e internacionales dedicadas a historias rurales, comunidades, paisajes y formas de vida vinculadas al campo.

Se trata del 8º Festival Nacional de Cine Rural de Ayacucho, que se desarrolla este sábado 26 y domingo 27 de septiembre con entrada gratuita.

Dónde se realizan las funciones

Las proyecciones se distribuyen en distintos horarios entre la Casa de la Cultura y el Salón Libertador de Ayacucho.

La programación incluye producciones de ficción y no ficción realizadas tanto en Argentina como en otros países, todas atravesadas por temáticas vinculadas con el mundo rural.

El evento está organizado por la Municipalidad de Ayacucho y la Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas.

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Qué se premia en el festival

El festival tendrá dos grandes competencias. En la Competencia Oficial Nacional, el jurado elegirá el Mejor Cortometraje y la Mejor Dirección.

La Competencia Oficial Local sumará más categorías:

Mejor Cortometraje.

Mejor Dirección.

Mejor Actuación.

Mejor Guion.

Mejor Producción.

Mejor Fotografía.

Mejor Banda Sonora.

Una propuesta distinta para este domingo

Como el festival continúa durante el domingo, todavía hay margen para organizar una salida desde localidades cercanas. La entrada es libre, por lo que el gasto principal estará en el viaje y en los consumos que se hagan durante la jornada.

Ayacucho se encuentra en el sudeste de la Provincia y ofrece una agenda cultural que suele combinar actividades urbanas con el perfil rural de la región.

Dónde consultar la programación

La Provincia incorporó el festival dentro de su agenda turística oficial para este fin de semana. Los horarios y novedades pueden seguirse a través de los canales de la organización y de Turismo bonaerense.

La propuesta es especialmente atractiva para quienes buscan una actividad diferente a las fiestas gastronómicas tradicionales: cine, producción audiovisual y relatos del campo concentrados en dos jornadas gratuitas.

Para sumar alternativas, también puede revisarse la agenda de eventos y celebraciones bonaerenses para este fin de semana.