Escándalo: streamer libertario propuso "tirar napalm" sobre la provincia de buenos aires

Las declaraciones realizadas por el abogado e influencer Alejandro Sarubbi Benítez, identificado con el espacio libertario y participante del canal de streaming Carajo, generaron una fuerte controversia luego de que propusiera, durante una transmisión en vivo, medidas de extrema violencia dirigidas contra los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

En el programa “La Trinchera”, Sarubbi Benítez sostuvo que la provincia de Buenos Aires “no tiene retorno” y, en un tono inaceptable, enumeró una serie de supuestas “soluciones” que incluyeron la esterilización de la población, la construcción de un muro con francotiradores para aislar el territorio e incluso la utilización de napalm sobre el conurbano bonaerense.

Las expresiones fueron recibidas entre risas y comentarios por parte de otros integrantes del programa, pero rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron un amplio rechazo de dirigentes políticos, organizaciones sociales y usuarios, quienes calificaron los dichos como discriminatorios, violentos y promotores del odio.

El episodio adquirió mayor repercusión debido a la cercanía del abogado con referentes del oficialismo nacional y con el ecosistema de comunicación libertario, lo que abrió un debate sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de quienes cuentan con espacios de difusión masiva.

Hasta el momento, no se informó sobre la apertura de actuaciones judiciales vinculadas a estas declaraciones. Sin embargo, la difusión del video reavivó la discusión sobre la violencia verbal en el debate político y el impacto que este tipo de mensajes puede tener en la convivencia democrática.

El napalm es un agente incendiario utilizado históricamente como arma de guerra y su empleo contra población civil constituye una referencia de extrema gravedad. Por ese motivo, las expresiones formuladas durante la transmisión fueron ampliamente cuestionadas y consideradas incompatibles con un debate público basado en el respeto y la convivencia democrática.