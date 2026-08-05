Confirmaron que el Papa León XIV visitará nuestro país en noviembre

Después de meses de expectativa, el Vaticano confirmó oficialmente que el papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira por América Latina que también incluirá a Uruguay y Perú.

La llegada del Sumo Pontífice marcará un hecho histórico, ya que será la primera visita de León XIV al país desde el inicio de su pontificado y el primer viaje de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando San Juan Pablo II realizó su segunda visita pastoral.

Según informó la Santa Sede, el itinerario argentino comprenderá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa detallado será difundido en las próximas semanas. Allí se darán a conocer los horarios de las celebraciones litúrgicas, encuentros con autoridades nacionales, representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y fieles.

La visita del pontífice genera una enorme expectativa tanto en el ámbito religioso como en el político y social. Durante los últimos meses, representantes del Vaticano y del Gobierno argentino mantuvieron reuniones de coordinación, mientras equipos técnicos realizaron recorridas para avanzar en la organización logística y de seguridad del viaje.

León XIV, nacido Robert Francis Prevost, fue elegido Papa en mayo de 2025 y se convirtió en el 267.º sucesor de San Pedro. Su visita a la Argentina adquiere un significado especial luego de que su antecesor, el papa Francisco, nunca pudiera regresar a su país natal durante los doce años de su pontificado.

La gira latinoamericana se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Comenzará en Uruguay, continuará en la Argentina y finalizará en Perú, nación con la que León XIV mantiene un fuerte vínculo pastoral tras haber desarrollado allí gran parte de su ministerio episcopal antes de ser elegido Pontífice.

Se espera que la visita convoque a cientos de miles de fieles provenientes de todo el país y del exterior, convirtiéndose en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año.