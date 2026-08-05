Jueves bajo alerta: lluvias intensas, viento fuerte, actividad eléctrica y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico oficial y anticipó un importante cambio en las condiciones del tiempo para este jueves 6 de agosto en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, donde se esperan tormentas de variada intensidad, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura.

De acuerdo con el organismo, el ingreso de un frente de inestabilidad, favorecido por un proceso de ciclogénesis sobre el este del país, dará lugar al desarrollo de lluvias y tormentas que afectarán amplios sectores del territorio bonaerense desde las primeras horas del jueves, con mayor intensidad entre el mediodía y la noche.

Durante la jornada podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y, de manera puntual, caída de granizo. Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros, aunque en algunas zonas podrían alcanzarse valores superiores.

Además, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia y advierte que las ráfagas de viento del sector oeste y noroeste podrían alcanzar velocidades cercanas a 70 km/h, generando complicaciones para la circulación y favoreciendo la caída de ramas, postes y otros elementos.

En cuanto a las temperaturas, el jueves presentará un ambiente frío e inestable, con mínimas cercanas a los 9°C y máximas que rondarán los 14°C, reflejando el ingreso de una masa de aire más fresco tras el pasaje del sistema frontal.

Por su parte, especialistas en meteorología señalaron que, si bien no se esperan fenómenos severos de manera generalizada, la situación deberá seguirse de cerca debido a la posibilidad de chaparrones intensos en lapsos muy breves, capaces de provocar anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda adoptar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Permanecer informado a través de los canales oficiales del SMN y las autoridades locales.

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Retirar objetos de balcones, patios o terrazas que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

No sacar residuos durante el desarrollo de las lluvias intensas para evitar obstrucciones.

Desconectar artefactos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua a la vivienda.

Evitar circular por calles anegadas o intentar cruzar zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos.

Conducir con extrema precaución sobre las rutas bonaerenses, disminuyendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, teléfono cargado y documentación importante.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante las próximas horas y dar lugar a nuevas actualizaciones de las alertas para distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires.