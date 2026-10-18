Casas particulares: los montos por hora y por mes que rigen para noviembre y diciembre

Si tenés personal en casa o trabajás en el sector de casas particulares, ya podés calcular con exactitud los nuevos valores obligatorios para los últimos dos meses del año.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficiales fijó dos aumentos consecutivos del 1,6% para noviembre y diciembre de 2026 mediante las Resoluciones 6 y 7.

Los valores por hora y por mes confirmados para noviembre

En noviembre, al aumento del 1,6% se suma la integración del último 25% de la suma extraordinaria abonada en agosto, completando la incorporación al sueldo básico.

Para la categoría de Personal para tareas generales (limpieza y mantenimiento):

Con retiro: $4.170,52 la hora y $511.639,37 el mes.

$4.170,52 la hora y el mes. Sin retiro: $4.447,11 la hora y $562.284,09 el mes.

En el caso de Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $4.447,11 la hora y $562.284,09 el mes.

$4.447,11 la hora y el mes. Sin retiro: $4.918,66 la hora y $619.810,80 el mes.

La escala salarial completa para el mes de diciembre

A partir del último mes del año comenzará a regir un nuevo incremento del 1,6% sobre las remuneraciones vigentes.

Para Tareas generales los valores mínimos suben a:

Con retiro: $4.237,25 la hora y $519.825,60 por mes.

$4.237,25 la hora y por mes. Sin retiro: $4.518,27 la hora y $571.280,64 por mes.

Para Asistencia y cuidado de personas los montos serán:

Con retiro: $4.518,27 la hora y $571.280,64 por mes.

$4.518,27 la hora y por mes. Sin retiro: $4.997,36 la hora y $629.727,77 por mes.

Los montos para supervisores, personal específico y caseros

Las categorías con tareas de coordinación o técnicas también cuentan con sus escalas aprobadas para fin de año.

Para Supervisores, en noviembre el valor mensual con retiro parte de $614.186,76 ($4.923,44 la hora) y en diciembre asciende a $624.013,75 ($5.002,21 la hora).

Por su parte, los Caseros cobrarán una remuneración mínima mensual sin retiro de $562.284,09 ($4.447,11 la hora) en noviembre y de $571.280,64 ($4.518,27 la hora) en diciembre.

Integración final de la suma extraordinaria en el básico

El esquema paritario incluyó el blanqueo paulatino de la suma fija no remunerativa otorgada en agosto.

Aquel bono (de $8.000, $11.500 o $20.000 según la carga horaria semanal) se absorbió en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% final en noviembre.

Con este paso, la totalidad del monto otorgado queda definitivamente integrada a la remuneración básica de todas las trabajadoras del país.