Empleadas domésticas: confirmaron dos nuevos aumentos salariales y así quedan los sueldos en noviembre y diciembre

Si tenés personal a cargo o trabajás en el sector de casas particulares, la Comisión Nacional de Trabajo estableció el nuevo esquema salarial que regirá hasta fin de año.

Las empleadas domésticas recibirán dos aumentos consecutivos del 1,6% en noviembre y diciembre de 2026, además de completar la integración definitiva de la suma fija de agosto al sueldo básico.

Las escalas de salarios mínimos fijadas para noviembre de 2026

En el penúltimo mes del año se aplicará la primera suba del 1,6% y se integrará el último 25% de la suma extraordinaria.

Los montos oficiales según la función y modalidad son los siguientes:

Personal para tareas generales (limpieza y mantenimiento): el valor por hora con retiro se ubica en $4.170,52 (mensual de $511.639,37 ), mientras que la modalidad sin retiro pasa a $4.447,11 por hora (mensual de $562.284,09 ).

el valor por hora con retiro se ubica en (mensual de ), mientras que la modalidad sin retiro pasa a por hora (mensual de ). Asistencia y cuidado de personas: la hora con retiro sube a $4.447,11 (mensual de $562.284,09 ) y sin retiro a $4.918,66 por hora (mensual de $619.810,80 ).

la hora con retiro sube a (mensual de ) y sin retiro a por hora (mensual de ). Caseros: valor por hora fijado en $4.447,11 y la mensualidad mínima en $562.284,09 .

valor por hora fijado en y la mensualidad mínima en . Tareas específicas (cocineros y perfiles especializados): la hora con retiro alcanza $4.695,59 (mensual de $574.828,75 ) y sin retiro $5.093,82 (mensual de $633.158,89 ).

la hora con retiro alcanza (mensual de ) y sin retiro (mensual de ). Supervisores: la hora con retiro queda en $4.923,44 (mensual de $614.186,76) y sin retiro en $5.339,08 por hora (mensual de $677.369,70).

Los valores y las tarifas por hora que regirán en diciembre de 2026

Para el último mes del año se aplicará un nuevo reajuste directo del 1,6% sobre la base de noviembre:

Personal para tareas generales: hora con retiro en $4.237,25 (mensual de $519.825,60 ) y sin retiro en $4.518,27 (mensual de $571.280,64 ).

hora con retiro en (mensual de ) y sin retiro en (mensual de ). Asistencia y cuidado de personas: hora con retiro en $4.518,27 (mensual de $571.280,64 ) y sin retiro en $4.997,36 (mensual de $629.727,77 ).

hora con retiro en (mensual de ) y sin retiro en (mensual de ). Caseros: hora sin retiro fijada en $4.518,27 y sueldo mensual en $571.280,64 .

hora sin retiro fijada en y sueldo mensual en . Tareas específicas: hora con retiro en $4.770,72 (mensual de $584.026,01 ) y sin retiro en $5.175,33 (mensual de $643.289,43 ).

hora con retiro en (mensual de ) y sin retiro en (mensual de ). Supervisores: hora con retiro en $5.002,21 (mensual de $624.013,75) y sin retiro en $5.424,50 (mensual de $688.207,61).

Integración de la suma no remunerativa y pisos legales

El proceso de incorporación al sueldo básico del bono no remunerativo abonado en agosto llega a su etapa final en noviembre.

Esta asignación extraordinaria —que fue de $20.000 para jornadas de 16 horas o más, $11.500 para entre 12 y 16 horas, y $8.000 para menos de 12 horas— se fue integrando en un 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cabe destacar que todas las cifras publicadas por las resoluciones oficiales representan pisos legales obligatorios, por lo cual empleadores y empleados pueden pactar montos superiores según las tareas desempeñadas.